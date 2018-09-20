20/09/2018
Blog – Clash Royale
O Que são as Fichas de Troca?
As Fichas de Troca permitem que você troque cartas com os seus companheiros de clã... até Cartas Lendárias!
Vai encontrar Fichas de Troca em Prêmios de Guerra (a nova recompensa das Guerras de Clã), Desafios Especiais e na Loja.
É necessário ter uma Ficha de Troca para iniciar uma troca, mas não para aceitar uma.
Se começar uma troca e depois cancelar a mesma, ou seja ela cancelada por que razão for, você recebe a sua Ficha de Troca de volta! As Fichas de Troca só são consumidas quando a troca é feita com sucesso.
Veja o último episódio da TV Royale para toda a informação!
Nos vemos na Arena,
Equipe do Clash Royale