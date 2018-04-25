O que são as Guerras de Clãs?
As Guerras de Clãs duram dois dias e são um evento para o clã inteiro! Lute com seu clã contra clãs do mundo inteiro em busca de glória e, claro, de recompensas!
Como começar?
Encontre um clã ativo! Seu clã precisa de, no mínimo, 10 participantes na Guerra de Clãs.
Para encontrar o clã perfeito para você, visite o
,
(ambos em inglês) ou confira as recomendações de clãs no jogo
Todos os participantes precisam ter nível do rei 8
Somente líderes ou colíderes podem começar uma Guerra de Clãs
Quando seu clã declarar uma guerra, vá para a aba "Social". Lá, você verá o mapa abaixo...
1°Dia: Dia da Coleta
Lute com suas próprias cartas a fim de ganhar cartas do clã. As cartas do clã serão usadas para criar um deck de guerra para o dia da batalha!
Você lutará em
três batalhas
no dia da coleta.
O objetivo aqui é coletar o máximo de cartas do clã possível
No mapa, você encontrará vários modos de jogo que mudam ao serem completados
Você ganha cartas ao lutar em qualquer um deles, e, se levar a vitória, ganhará ainda mais cartas
Jogadores de arenas mais avançadas podem contribuir com mais cartas do clã para a guerra!
Crie decks diferentes para modos de jogo diferentes
Quando o dia da coleta acabar, o dia da guerra começará...
2° Dia: Dia da Guerra
Lute com as cartas do clã para brilhar na arena! O clã com mais vitórias nas batalhas finais vence a guerra!
Você lutará em
uma batalha
no dia da guerra.
Seu único objetivo é vencer essa batalha
No dia da guerra, todos no seu clã lutam com as mesmas cartas
Crie um deck de guerra com as cartas do clã e compartilhe-o com seus colegas de clã. Você também pode copiar um deck de um colega de clã que tenha gostado!
Observação: Os níveis das cartas do clã não podem ser superiores aos das suas próprias cartas. Ou seja, se quer lutar com cartas de clãs de níveis mais altos, você tem de melhorar as cartas correspondentes na sua própria coleção.
Antes da batalha final, teste seu deck de guerra numa batalha amistosa
Não se esqueça de torcer por seus colegas de clã na batalha final deles!
Quando o dia da guerra acabar, seu clã ganhará troféus do clã e estará pronto para começar uma nova guerra!
Recompensas!
Os troféus do clã indicam o sucesso do seu clã nas guerras.
Ganhe mais troféus do clã para progredir pelas ligas de clã
No fim da temporada das Guerra de Clãs, você ganhará um baú de guerra
O baú de guerra é baseado na sua liga de clã
e
na
sua
guerra que obteve a melhor posição no ranking durante a temporada
Alcance posições melhores ou ligas mais avançadas para ganhar os melhores baús!
Se você leu tudo e chegou até aqui, é porque tem potencial! Agora, arregace as mangas e encha seu clã de orgulho!
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale