Depois da maravilhosa recepção às Finais Mundiais do Crown Championship do ano passado, sabíamos que era apenas o começo de algo grande. Temos uma grande oportunidade para construir e expandir a cena competitiva, por isso temos estado trabalhando na próxima evolução de Esports de Clash Royale... e estamos ansiosos para compartilhar o começo disso agora!

Nas próximas semanas, estamos convidando VOCÊ - todos vocês - para competir por uma chance de jogar na Liga Clash Royale, nossa nova liga profissional baseada em equipes.

A competição oficial no jogo começa em 14 de Março, com o Desafio da Liga Clash Royale. Todos os jogadores (idade 16+ e nível 8+) que cheguem ás 20 vitórias ficarão elegíveis para serem escolhidos por uma equipe profissional!

Haverá mais notícias em breve sobre a Liga Clash Royale, então fique atento! Como sempre, gostaríamos de ouvir suas perguntas e comentários no reddit (em inglês).

Nos vemos na Arena,

A Equipe Clash Royale