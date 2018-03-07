O seu Convite para a Liga Clash Royale!
Depois da maravilhosa recepção às Finais Mundiais do Crown Championship do ano passado, sabíamos que era apenas o começo de algo grande. Temos uma grande oportunidade para construir e expandir a cena competitiva, por isso temos estado trabalhando na próxima evolução de Esports de Clash Royale... e estamos ansiosos para compartilhar o começo disso agora!
Nas próximas semanas, estamos convidando VOCÊ - todos vocês - para competir por uma chance de jogar na Liga Clash Royale, nossa nova liga profissional baseada em equipes.
A competição oficial no jogo começa em 14 de Março, com o Desafio da Liga Clash Royale. Todos os jogadores (idade 16+ e nível 8+) que cheguem ás 20 vitórias ficarão elegíveis para serem escolhidos por uma equipe profissional!
Haverá mais notícias em breve sobre a Liga Clash Royale, então fique atento! Como sempre, gostaríamos de ouvir suas perguntas e comentários no reddit (em inglês).
Nos vemos na Arena,
A Equipe Clash Royale