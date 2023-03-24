Mudanças no preço do Pass Royale
Se você viu a prévia da atualização do Pass Royale, já sabe que vamos fazer algumas alterações no Pass Royale no fim do mês.
Com três opções diferentes de passe disponíveis, atualizamos os preços para refletir as mudanças.
Preços a partir de 3 de abril (US$)
Passe GRÁTIS - gratuito
Passe DOURADO - US$ 5,99
Passe de DIAMANTE - US$ 11,99
MELHORIA do passe dourado para o passe de diamante - US$ 6,99
Os novos passes estarão disponíveis no início da nova temporada no dia 3 de abril, então aproveite o Pass Royale atual antes que a temporada termine!
Por que os preços vão mudar?
O Pass Royale se manteve no mesmo preço desde o seu lançamento em 2019. Fatores como inflação global e outras mudanças econômicas influenciaram as mudanças (sem contar aumentos obrigatórios das lojas de aplicativos, que estão fora do nosso controle).
Itens mágicos aumentaram bastante o valor do Pass Royale. Como alguns itens mágicos estavam disponíveis no Pass Royale, itens como livros e curingas, não disponíveis no passe, tinham que ser mais caros para equilibrar a economia do jogo.
Com a mudança do conteúdo do Pass Royale, podemos oferecer itens mágicos individuais (por exemplo, livros) por preços melhores aos jogadores sem o Pass Royale na loja da temporada e na loja normal.
Mudanças no passe grátis
O passe grátis oferece mais ou menos o mesmo que antes, com as fichas da temporada agregando mais vantagens aos jogadores com a chegada da loja da temporada. Para saber mais, confira a prévia da atualização sobre as fichas da temporada!
Estrutura das recompensas
Confira a estrutura das recompensas dos novos passes, disponíveis com o início da nova temporada no dia 3 de abril.
Passe grátis
1
; Caixote de ouro
35
; Baús da coroa
2500
; Fichas da temporada
Passe dourado
(Inclui prêmios do passe grátis)
500
; Curingas comuns
100
; Curingas raros
50
; Curingas épicos
10
; Curingas lendários
10
; Caixotes abundantes de ouro
5000
; Fichas da temporada
1
; Visual de torre
1
; Emote
9
; Chaves de baú
Também inclui as seguintes vantagens:
Nome dourado
Desbloqueio automático de baú
Presente do clã
Tentativas ilimitadas nos desafios especiais que permitem derrotas
Passe de diamante
(Inclui prêmios do passe grátis e do passe dourado)
500
; Gemas
7500
; Fichas da temporada
10
; Caixotes transbordando ouro
2
; Baús gigantes
2
; Baús mágicos
1
; Baú curinga
1
; Carta de campeão
1
; Bandeira de guerra animada
Inclui todas as vantagens do passe dourado
Melhora o presente do clã para presente do clã especial.
As mudanças entram em vigor no dia 3 de abril!
Os recursos acima estão em desenvolvimento e podem mudar até a versão final.