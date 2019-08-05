Temporada 2 do Pass Royale
O QUE É O PASS ROYALE?
O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas. Consiga coroas para liberar baús da coroa e vários patamares de recompensas da temporada 2 do Pass Royale.
CONTEÚDO EXCLUSIVO
Disponível apenas na temporada 2: o naufrágio!
Visual da torre de castelo de areia
Emote exclusivo
Depois de desbloqueados, você poderá usá-los para sempre, mas só é possível obtê-los durante a temporada 2!
35 PATAMARES DE RECOMPENSAS
As recompensas do Pass Royale incluem:
Baús do relâmpago do Pass Royale (com cartas raras, épicas e lendárias)
Ouro
Fichas de troca
Até 7 raios por baú*
2 baús lendários!**
* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 7 ou superior.
VANTAGENS DO PASS ROYALE
Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:
Tentativas ilimitadas nos desafios especiais;
Desbloqueio automático em sequência dos seus baús;
Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale;
Um nome dourado exclusivo.
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelos patamares do Pass Royale e desbloquear novas recompensas.
COM O PASS ROYALE
Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.
Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!
GRATUITO
Cada patamar contém 1 baú da coroa.
A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.
O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!
Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!
É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino e nas batalhas amistosas!
JOGADORES SEM O PASS ROYALE
Não tem o Pass Royale? Você obterá as seguintes recompensas:
34 baús da coroa (podem conter gemas e cartas de qualquer raridade);
UM BAÚ LENDÁRIO GRÁTIS no último patamar da temporada
(se você tiver alcançado pelo menos a arena 7)
.
COMO CONSIGO O PASS ROYALE?
Abra o Clash Royale.
Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.
Compre o Pass Royale.
Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 2!
O Pass Royale é válido por uma temporada (temporada 2, por exemplo)
.
QUER SABER MAIS?
Saiba mais e confira as perguntas mais frequentes sobre o Pass Royale aqui!