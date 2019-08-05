Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelos patamares do Pass Royale e desbloquear novas recompensas.

COM O PASS ROYALE

Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.

Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!

GRATUITO

Cada patamar contém 1 baú da coroa.

A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.



O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!

Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!

É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino e nas batalhas amistosas!

