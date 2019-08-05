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5/08/2019
Blog – Clash Royale

Temporada 2 do Pass Royale

O QUE É O PASS ROYALE?

O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas. Consiga coroas para liberar baús da coroa e vários patamares de recompensas da temporada 2 do Pass Royale.

CONTEÚDO EXCLUSIVO

Disponível apenas na temporada 2: o naufrágio!

  • Visual da torre de castelo de areia

  • Emote exclusivo

Depois de desbloqueados, você poderá usá-los para sempre, mas só é possível obtê-los durante a temporada 2!

35 PATAMARES DE RECOMPENSAS

As recompensas do Pass Royale incluem:

  • Baús do relâmpago do Pass Royale (com cartas raras, épicas e lendárias)

  • Ouro

  • Fichas de troca

  • Até 7 raios por baú*

  • 2 baús lendários!**

* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 7 ou superior.

VANTAGENS DO PASS ROYALE

Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:

  • Tentativas ilimitadas nos desafios especiais;

  • Desbloqueio automático em sequência dos seus baús;

  • Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale;

  • Um nome dourado exclusivo.

COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?

Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelos patamares do Pass Royale e desbloquear novas recompensas.

COM O PASS ROYALE

  • Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.

  • Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!

GRATUITO

  • Cada patamar contém 1 baú da coroa.

  • A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.


O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!

  • Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!

É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino e nas batalhas amistosas!

JOGADORES SEM O PASS ROYALE

Não tem o Pass Royale? Você obterá as seguintes recompensas:

  • 34 baús da coroa (podem conter gemas e cartas de qualquer raridade);

  • UM BAÚ LENDÁRIO GRÁTIS no último patamar da temporada

    (se você tiver alcançado pelo menos a arena 7)

    .

COMO CONSIGO O PASS ROYALE?

  • Abra o Clash Royale.

  • Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.

  • Compre o Pass Royale.

  • Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 2!

  • O Pass Royale é válido por uma temporada (temporada 2, por exemplo)

    .

QUER SABER MAIS?

Saiba mais e confira as perguntas mais frequentes sobre o Pass Royale aqui!