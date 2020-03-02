Temporada 9 do Pass Royale!
O QUE É O PASS ROYALE?
O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas durante a temporada!
Consiga coroas para liberar baús da coroa, patamares de recompensas da temporada 9 do Pass Royale e ouro da caixa-forte!
CONTEÚDO EXCLUSIVO
Disponível somente na temporada 9: Aniversário Royale
Visual da fortaleza de confeitos
Emote exclusivo de quarto aniversário (Curadora Guerreira)
Depois de desbloqueados, você poderá usá-los para sempre, mas só é possível obtê-los durante a temporada 9!
70 RECOMPENSAS PARA LIBERAR
35
patamares de prêmios do Pass Royale
35
patamares de prêmios gratuitos
35 PATAMARES DE PRÊMIOS DO PASS ROYALE
As recompensas do Pass Royale incluem:
Visual de torre
e
emote
únicos
40.000 unidades de
ouro
6
baús do relâmpago
do Pass Royale
3
baús raros do relâmpago
do Pass Royale
(cartas raras garantidas!)
4
baús épicos do relâmpago
do Pass Royale
(cartas épicas garantidas!)
4
fichas de troca
Até
7 raios
por baú*
1
baú lendário!
(carta lendária garantida!)
**
* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 6 ou superior.
VANTAGENS DO PASS ROYALE
Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:
Tentativas ilimitadas nos desafios especiais
Desbloqueio automático de baús
(coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)
Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale
Um nome dourado exclusivo
Presentes para os colegas de clã
CAIXA-FORTE
Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.
A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!
Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!
COM O PASS ROYALE
Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.
Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!
GRATUITO
Cada patamar contém 1 baú da coroa.
A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.
O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!
Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!
É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!
JOGADORES SEM O PASS ROYALE
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
34 baús da coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)
UM BAÚ LENDÁRIO
(se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)
COMO CONSIGO O PASS ROYALE?
Abra o Clash Royale.
Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.
Compre o Pass Royale.
Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 9!
O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (temporada 9, por exemplo).
第1天戰況