Pass Royale Temporada 5!
O QUE É O PASS ROYALE?
Pass Royale desbloqueia recompensas únicas & regalias por uma Temporada inteira!
Ganhe Coroas para desbloquear os patamares do Pass Royale Temporada 4, Baús de Coroa e Banco Bónus!
CONTEÚDO EXCLUSIVO
Somente disponível na Temporada 5: Grande Festa Goblin
Visual de Torre Cabana da Festa
Emote Exclusivo do Goblin de Dardo (o nosso primeiro de sempre!)
Uma vez desbloqueado, poderá ficar com eles para sempre, mas só podem ser ganhos na Temporada 5!
35 PATAMARES DE RECOMPENSAS
Recompensas Pass Royale incluem:
Visual de Torre & Emote
Exclusivo
40,000
Ouro
6 x Baús de
Relâmpago
Pass Royale
3 x Baús
Raros
de Relâmpago Pass Royale
(cartas Raras garantidas!)
4 x Baús
Épicos
de Relâmpago Pass Royale
(cartas Épicas garantidas!)
4
Fichas de Troca
Até
7 Relâmpagos
por baú*
1 Baú Lendário!
(carta Lendária garantida!)
**
* Relâmpagos permitem que troque cartas por uma melhor chance de ter as cartas que quer
** Se estiver na Arena 6 ou superior
VANTAGENS PASS ROYALE
Com o Pass Royale você desbloqueia automaticamente:
Re-entradas ilimitadas e continuações para Desafios Especiais
Abertura automática de Baús
(coloque o seu próximo baú na final para desbloquear!)
Relâmpagos para todos os seus Baús de Coroa & Pass Royale
Um nome dourado exclusivo do Pass Royale
Prendas para os Colegas de Clã
BANCO BÔNUS
Após completar os 35 patamares, a Caixa-Forte fica disponível para encher! a Caixa-Forte permite que você colete ouro extra.
Cada 10 Coroas ganhas adicionam 250 de Ouro da Caixa-Forte até a Caixa-Forte estar cheia!
Colete todo o seu Ouro da Caixa-Forte no final da Temporada.
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Jogando e ganhando Coroas, irá avançar pelos patamares do Pass Royale e desbloquear novas
COM PASS ROYALE
Cada Patamar de Recompensa necessita de 10 coroas para desbloquear. Um patamar contém 1 recompensa Pass Royale & 1 Baú de Coroa.
Não tem tempo limite para desbloquear os patamares de recompensas, então só tem de ganhar Coroas!
GRÁTIS
Cada Patamar de Recompensa contém 1 Baú de Coroa.
Cada 24 horas, 1 Patamar de Recompensa desbloqueia. Excepto aos fins de semana, onde 2 patamares desbloqueiam cada 24 horas!
O último patamar de cada Temporada irá ter um Baú Lendário em vez do Baú de Coroa!
Baús de Coroa acumulam durante a Temporada - não se preocupe se não conseguir desbloquear um cada dia!
Pode ganhar Coroas em qualquer modo de jogo excepto Campo de Treino, Batalhas Amigáveis & Torneios Privados!
JOGANDO SEM PASS ROYALE
Não tem Pass Royale? Pode ganhar as seguintes recompensas :
34 Baús de Coroa (contém Gemas & cartas de qualquer raridade)
UM BAÚ LENDÁRIO
(se estiver na Arena 6 ou superior no início da Temoprada)
COMO TER O PASS ROYALE?
Abra o Clash Royale
Carregue no botão Pass Royale no topo do seu ecrã, ou na Loja
Compre o Pass Royale
Parabéns - você tem o Pass Royale! Desfrute das recompensas exclusivas e boa sorte na Temporada 4!
Pass Royale é válido para a Temporada onde foi comprado (Temporada 4, por exemplo)
지난 주말간, 스타 챔피언십 시드 위크에서 10인의 '스타' 선수들이 치열한 전투를 펼쳤습니다!
과연 '스타' 선수들은 시드 위크에서 어떤 덱과 카드를 많이 사용했을지, 아래에서 계속 확인하세요!
*이번(3월 말) 밸런스 조정이 진행되기 전 데이터입니다.