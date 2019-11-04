Jogando e ganhando Coroas, irá avançar pelos patamares do Pass Royale e desbloquear novas

COM PASS ROYALE

Cada Patamar de Recompensa necessita de 10 coroas para desbloquear. Um patamar contém 1 recompensa Pass Royale & 1 Baú de Coroa.

Não tem tempo limite para desbloquear os patamares de recompensas, então só tem de ganhar Coroas!

GRÁTIS

Cada Patamar de Recompensa contém 1 Baú de Coroa.

Cada 24 horas, 1 Patamar de Recompensa desbloqueia. Excepto aos fins de semana, onde 2 patamares desbloqueiam cada 24 horas!



O último patamar de cada Temporada irá ter um Baú Lendário em vez do Baú de Coroa!

Baús de Coroa acumulam durante a Temporada - não se preocupe se não conseguir desbloquear um cada dia!

Pode ganhar Coroas em qualquer modo de jogo excepto Campo de Treino, Batalhas Amigáveis & Torneios Privados!

