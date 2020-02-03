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3/02/2020
Blog – Clash Royale

Pass Royale Temporada 8

O QUE É O PASS ROYALE?

O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas durante a temporada!

Consiga coroas para liberar baús da coroa, patamares de recompensas da temporada 8 do Pass Royale e ouro da caixa-forte!

CONTEÚDO EXCLUSIVO

Disponível somente na Temporada 8: Lendas, o retorno!

  • Visual de Torre Tronco Lendário

  • Emote Exclusivo de Fantasma Real Chorando

Depois de desbloqueados, você poderá usá-los para sempre, mas só é possível obtê-los durante a temporada 8!

35 PATAMARES DE RECOMPENSAS

As recompensas do Pass Royale incluem:

  • Visual de torre

    e

    emote

    únicos

  • 40.000 unidades de

    ouro

  • 6

    baús do relâmpago

    do Pass Royale

  • 3

    baús raros do relâmpago

    do Pass Royale

    (cartas raras garantidas!)

  • 4

    baús épicos do relâmpago

    do Pass Royale

    (cartas épicas garantidas!)

  • 4

    fichas de troca

  • Até

    7 raios

    por baú*

  • 1

    baú lendário!

    (carta lendária garantida!)

    **

* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 6 ou superior.

VANTAGENS DO PASS ROYALE

Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:

  • Tentativas ilimitadas nos desafios especiais

  • Desbloqueio automático de baús

    (coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)

  • Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale

  • Um nome dourado exclusivo

  • Presentes para os colegas de clã

CAIXA-FORTE

Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.

A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!

Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.

COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?

Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!

COM O PASS ROYALE

  • Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.

  • Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!

GRATUITO

  • Cada patamar contém 1 baú da coroa.

  • A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.

O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!

  • Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!

É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!

JOGADORES SEM O PASS ROYALE

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 34 baús da coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)

  • UM BAÚ LENDÁRIO GRÁTIS

    (se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)

COMO CONSIGO O PASS ROYALE?

  • Abra o Clash Royale.

  • Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.

  • Compre o Pass Royale.

  • Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 7!

O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (temporada 7, por exemplo).

QUER SABER MAIS?

Confira as perguntas mais frequentes sobre o Pass Royale aqui!