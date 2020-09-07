Pass Royale Temporada 15
O QUE É O PASS ROYALE?
Libere 70 Patamares de Recompensas ganhando Coroas nas suas Batalhas!
O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas da Temporada 15!
CONTEÚDO EXCLUSIVO
Só disponível na Temporada 15!
Visual do Castelo do Coliseu!
Emote Exclusivo do Goblin.
Assim que liberado, ficará com eles para sempre, mas só podem ser ganhos no Pass Royale da Temporada 15!
70 RECOMPENSAS PARA LIBERAR
35 Recompensas do Pass Royale
35 Recompensas GRÁTIS
35 PATAMARES DE RECOMPENSA DO PASS ROYALE
As recompensas do Pass Royale incluem:
Visual de Torre
e
E
mote
únicos
40.000 unidades de
ouro
6
baús do relâmpago
do Pass Royale
3
baús raros do relâmpago
do Pass Royale
(cartas raras garantidas!)
4
baús épicos do relâmpago
do Pass Royale
(cartas épicas garantidas!)
4
fichas de troca
Até
7 raios
por baú*
1
baú lendário!
(carta lendária garantida!)
**
Ouro Extra da Caixa-Forte (Até 10,000 de Ouro)
* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 6 ou superior.
VANTAGENS DO PASS ROYALE
Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:
Tentativas ilimitadas e continuações nos Desafios Especiais
Desbloqueio automático de baús
(coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)
Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale
Um nome dourado exclusivo
Presentes para os colegas de clã
La LPL Clash Royale World Tour 2023 accueillera les fans d'esport mobile du monde entier, depuis l'Amérique (NA & LATAM), l'EMEA (Europe & MENA), l'APAC Nord (Japon & Corée du Sud) et du Sud (OCE & SEA), afin de s'affronter dans une compétition d'une cagnotte de 25,000$.
La cagnotte sera partagée entre les tournois des deux divisions : l'Open Division et la Pro Division. Vous pourrez suivre la division pro en anglais produit par la LPL, en plus de vos casters locaux habituels.
Les fans pourront suivre le début de la LPL Clash Royale World Tour 2023 dès le jeudi 25 mai à 10h00 UTC sur twitch.tv/lpl_play et LPL YouTube.
Le tournoi comprendra 8 qualifications. Le top 2 de chacune de ces qualifications entrera dans la Pro Division. Le reste des joueurs seront en Open division.
Pro Division
- Les 16 meilleurs joueurs issus des qualifications se joueront dans un bracket à double élimination et s'affronteront pour devenir le tout premier champion mondial de la LPL Clash Royale World Tour 2023.
Open Division
- Les joueurs qui ne sont pas en Pro Division seront placés dans un bracket à élimination directe. Avec également pour but ultime de devenir le premier couronné historique de cette division.
Détails de la cagnotte :
Pro Division - 22,500$
1er - 6,500$
2ème - 3,000$
3ème - 2,000$
4ème - 1,500$
5/6ème - 1,250$
7/8ème - 1,000$
9/12ème - 750$
13/16ème - 500$
Open Division - 2,500$
1er - 650$
2ème - 350$
3ème - 250$
4ème - 200$
5/6ème - 150$
7/8ème - 125$
9/12ème - 75$
13/16ème - 50$
Comment participer ? C'est très simple ! Allez sur le site de la LPL Clash Royale World Tour 2023 pour vous inscrire.
Les inscriptions ferment le MARDI 2 MAI À MINUIT UTC !
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le tournoi depuis le site de la LPL ici ainsi que sur leur discord LPL Discord Community !
L'équipe Clash Royale Esports