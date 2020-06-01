与其他高手不同，FamousKid是一名典型的中大费型玩家，今年CRL八个赛季，FamousKid使用率最高的五大核心是矿工、气球、四猪、电巨和墓园。但与矿工王们不同的是，FamousKid的矿工经常是出现在天狗、超骑球、卫队、超骑毒矿等中大费卡组。气球也是配超骑或卫队的重装气球体系，四猪以中费体系为主，墓园更是经常搭配皮卡蹦迪、超骑蹦迪这种超重装墓园，再加上他的绝活电巨人，可以说FamousKid所有王牌体系都是中大费，打得就是一个重装推进。

除了登场率前5的核心，FamousKid其他经常用的核心还有60%胜率的天狗，48%胜率的迫击炮，69%胜率的羊骑和67%胜率的钻机，除了钻机稍微小一点其他也都很大。而典型的小费体系野猪、飞桶、骷髅桶、炸弹兵加起来FamousKid只用了不到10次，卡池体系中明显缺了一角。在全世界都知道FamousKid主打中大费的情况下，不知道著名小孩会不会在全球总决赛上反其道而行之带来惊喜呢？

对于FamousKid这位选手，相信中国观众还是比较熟悉的。去年CRL东方赛区秋季赛，新加坡小哥加入中国TTG战队开启职业生涯，在处子赛季中FamousKid虽然登场不多，但也表现得兢兢业业。今年CRL个人赛时代，FamousKid凭借一手绝活电巨人不但在天梯大杀四方，也让自己以14号种子的高位杀进全球总决赛，不知道在电巨人没有上半年那么恐怖的强度之后，被誉为世界第一电巨人的FamousKid能否在总决赛上带来新的绝活？让我们拭目以待！

这个周末，全球总决赛32强巡礼不会休息继续进行，登场的两位选手都是大家非常熟悉也非常喜爱的国外明星大神，俄罗斯天才Egor和日本天王KK你一定不能错过！

