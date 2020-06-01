Pass Royale Temporada 12
今天距离2021CRL全球总决赛开战还有最后14天，登场的选手是有着世界第一电巨人美誉的新加坡小哥FamousKid，曾在中国战队TTG效力的他，将前往世界最高的舞台展现天赋！
今年CRL八个赛季，FamousKid光看月赛的表现可能并不耀眼，总计只有一次突破瑞士轮，也就那一次打进了月度决赛，决赛舞台也只是一轮游早早出局，单凭这样的成绩可能并不足以保证新加波小哥的直通。但FamousKid强就强在他天梯上近乎疯狂的表现，八个赛季全部跻身天梯前50，7次杀进天梯前40，5次位列天梯前20，3次冲进天梯前10…….最终凭借天梯揽下的245分加上瑞士轮贡献的300分，FamousKid稳稳收下这张总决赛门票，得以去CR最高的舞台一展风采。
作为一名去年才出道的准新人选手，FamousKid今年在其他赛事上的表现只能说乏善可陈，不过也可能是因为学业繁忙等原因没有太拼。BCC第三季的16强已经是最值得说道的成绩，作为直邀天王参加到CRSC第二赛季，也没能在天王金字塔走得更远，最好表现只有第七天王。
70 RECOMPENSAS PARA LIBERAR
35 Recompensas do Pass Royale
36 Recompensas GRÁTIS
与其他高手不同，FamousKid是一名典型的中大费型玩家，今年CRL八个赛季，FamousKid使用率最高的五大核心是矿工、气球、四猪、电巨和墓园。但与矿工王们不同的是，FamousKid的矿工经常是出现在天狗、超骑球、卫队、超骑毒矿等中大费卡组。气球也是配超骑或卫队的重装气球体系，四猪以中费体系为主，墓园更是经常搭配皮卡蹦迪、超骑蹦迪这种超重装墓园，再加上他的绝活电巨人，可以说FamousKid所有王牌体系都是中大费，打得就是一个重装推进。
除了登场率前5的核心，FamousKid其他经常用的核心还有60%胜率的天狗，48%胜率的迫击炮，69%胜率的羊骑和67%胜率的钻机，除了钻机稍微小一点其他也都很大。而典型的小费体系野猪、飞桶、骷髅桶、炸弹兵加起来FamousKid只用了不到10次，卡池体系中明显缺了一角。在全世界都知道FamousKid主打中大费的情况下，不知道著名小孩会不会在全球总决赛上反其道而行之带来惊喜呢？
对于FamousKid这位选手，相信中国观众还是比较熟悉的。去年CRL东方赛区秋季赛，新加坡小哥加入中国TTG战队开启职业生涯，在处子赛季中FamousKid虽然登场不多，但也表现得兢兢业业。今年CRL个人赛时代，FamousKid凭借一手绝活电巨人不但在天梯大杀四方，也让自己以14号种子的高位杀进全球总决赛，不知道在电巨人没有上半年那么恐怖的强度之后，被誉为世界第一电巨人的FamousKid能否在总决赛上带来新的绝活？让我们拭目以待！
这个周末，全球总决赛32强巡礼不会休息继续进行，登场的两位选手都是大家非常熟悉也非常喜爱的国外明星大神，俄罗斯天才Egor和日本天王KK你一定不能错过！
35 PATAMARES DE RECOMPENSA DO PASS ROYALE
As recompensas do Pass Royale incluem:
Visual de Torre
e
E
mote
únicos
40.000 unidades de
ouro
6
baús do relâmpago
do Pass Royale
3
baús raros do relâmpago
do Pass Royale
(cartas raras garantidas!)
4
baús épicos do relâmpago
do Pass Royale
(cartas épicas garantidas!)
4
fichas de troca
Até
7 raios
por baú*
1
baú lendário!
(carta lendária garantida!)
**
Ouro Extra da Caixa-Forte (Até 10,000 de Ouro)
* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.
** Caso você esteja na arena 6 ou superior.
VANTAGENS DO PASS ROYALE
Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:
Tentativas ilimitadas e continuações nos Desafios Especiais
Desbloqueio automático de baús
(coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)
Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale
Um nome dourado exclusivo
Presentes para os colegas de clã
今天距离2021CRL全球总决赛开战还有13天，重量级选手Egor震撼登场，这位年仅18岁的少年曾经6次登顶天梯第一，2019洛杉矶全球总决赛更是一战封神！
CAIXA-FORTE
Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.
A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!
Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.
对于Egor的大名，不论是普通玩家还是电竞死忠都必定是如雷贯耳。天梯上，他是长期排名天梯前10的顶分高玩，一共曾6次登顶天梯，无数次杀进天梯前10，代号矿炮之神。比赛中，他早在2019CRL洛杉矶全球总决赛一战封神，16岁就摘下世界冠军享誉全球。今年，依然年轻、依然天赋满满的Egor将向自己的第二座世界冠军奖杯发起冲击！
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!
COM O PASS ROYALE
Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.
Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!
GRATUITO
Cada patamar contém 1 baú da coroa.
A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.
O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!
Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!
É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!
作为一名享誉全球的大神，Egor今年的全球总决赛出线之路虽然很轻松，但相比他的名气和实力谈不上很出彩。全年CRL八个赛季，Egor仅有两次突破瑞士轮，只在三月打进过月度决赛，收获了一个第四名。而且比起大部分总决赛选手瑞士轮的状态相对稳定、保底7胜，Egor经常会打出6胜以下的发挥，逆风开局下心态调整能力一般，但顺风开局下也有9胜甚至10胜的超神表现。虽然月赛整体打得磕磕绊绊，但Egor凭借强大天梯统治力还是轻松晋级到总决赛，他也将是他第二次参加CRL全球总决赛。
JOGAR SEM O PASS ROYALE
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
34 baús da coroa
(contêm
gemas
e cartas de todas as raridades)
UM BAÚ LENDÁRIO
(se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)
如果说昨天登场的FamousKid是典型的大费型玩家，那么Egor就是他的反面、彻底的小费型选手。Egor今年的CRL核心使用情况，排名前五的核心是矿工、迫击炮、墓园、野猪和皇家猪，配上他的打法风格，可以说是清一色的小费体系。矿工迫击炮前二不用多说，俄罗斯炮王早已名震天梯，墓园也是以均费3点几的中低费墓园为主，超过7成胜率的绝活地震猪更是熟练度拉满，四猪要么是搭配他的绝活迫击炮、要么是地震小费四猪，可以说Egor就是最极端的小费之神、不玩速转浑身难受。
除了登场前5的核心，Egor使用超过10次的核心就只剩皇家巨人、飞桶、骷髅球和气球，家驹毫无疑问也是以速转家驹为主，飞桶和骨球本身就是小费打法，气球则变化稍微多一点，会配合卫队以及皮卡使用。除了上述核心，Egor其他的玩得实在是太少，电巨38%胜率，天狗只用过3次，羊骑这种热门核心只玩过2次，如果说其他选手是绝活海，那Egor真的有点不够看了，太过于痴迷小费让他格外容易被针对。不过从最近天梯的表现来看，Egor在有意的加强中大费卡组的练习，也许总决赛上会有惊喜！
COMO OBTER O PASS ROYALE?
Abra o Clash Royale.
Toque no Pass Royale
na parte superior da tela ou entre na loja.
Compre o Pass Royale.
Parabéns!
Agora, você tem o Pass Royale!
Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na Temporada 11!
O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (Temporada 11, por exemplo).
2019年洛杉矶全球总决赛，16岁的Egor迎来自己的职业生涯首秀，首秀就是KOH决胜盘一穿三一战成名，让整个世界看到了这位天才少年的风采。随后的2020赛季，Egor自己状态尚可但队友全面退化，世界冠军Liquid彻底坠入谷底，连进季后赛都困难。今年，还才只有18岁的Egor在个人赛时代依然保持着他的操作和技巧，但心态和卡池似乎没有太大的成长，不过有着“舞台越大心脏越大”这一设定的Egor，讲不好就会在总决赛的舞台复刻洛杉矶的神迹，毕竟对于这种级别的操作怪而言，一切皆有可能！
Egor的登场，标志着接下来每一位亮相的选手只会更加的“怪物”，种子排位即将进入前10的范围。明天，另一位享誉世界的CR大神即将到来，唯一K神KK你必须尊重一下~