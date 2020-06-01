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1/06/2020
Blog – Clash Royale

Pass Royale Temporada 12

今天距离2021CRL全球总决赛开战还有最后14天，登场的选手是有着世界第一电巨人美誉的新加坡小哥FamousKid，曾在中国战队TTG效力的他，将前往世界最高的舞台展现天赋！

今年CRL八个赛季，FamousKid光看月赛的表现可能并不耀眼，总计只有一次突破瑞士轮，也就那一次打进了月度决赛，决赛舞台也只是一轮游早早出局，单凭这样的成绩可能并不足以保证新加波小哥的直通。但FamousKid强就强在他天梯上近乎疯狂的表现，八个赛季全部跻身天梯前50，7次杀进天梯前40，5次位列天梯前20，3次冲进天梯前10…….最终凭借天梯揽下的245分加上瑞士轮贡献的300分，FamousKid稳稳收下这张总决赛门票，得以去CR最高的舞台一展风采。

作为一名去年才出道的准新人选手，FamousKid今年在其他赛事上的表现只能说乏善可陈，不过也可能是因为学业繁忙等原因没有太拼。BCC第三季的16强已经是最值得说道的成绩，作为直邀天王参加到CRSC第二赛季，也没能在天王金字塔走得更远，最好表现只有第七天王。

70 RECOMPENSAS PARA LIBERAR

  • 35 Recompensas do Pass Royale

  • 36 Recompensas GRÁTIS

与其他高手不同，FamousKid是一名典型的中大费型玩家，今年CRL八个赛季，FamousKid使用率最高的五大核心是矿工、气球、四猪、电巨和墓园。但与矿工王们不同的是，FamousKid的矿工经常是出现在天狗、超骑球、卫队、超骑毒矿等中大费卡组。气球也是配超骑或卫队的重装气球体系，四猪以中费体系为主，墓园更是经常搭配皮卡蹦迪、超骑蹦迪这种超重装墓园，再加上他的绝活电巨人，可以说FamousKid所有王牌体系都是中大费，打得就是一个重装推进。

除了登场率前5的核心，FamousKid其他经常用的核心还有60%胜率的天狗，48%胜率的迫击炮，69%胜率的羊骑和67%胜率的钻机，除了钻机稍微小一点其他也都很大。而典型的小费体系野猪、飞桶、骷髅桶、炸弹兵加起来FamousKid只用了不到10次，卡池体系中明显缺了一角。在全世界都知道FamousKid主打中大费的情况下，不知道著名小孩会不会在全球总决赛上反其道而行之带来惊喜呢？

对于FamousKid这位选手，相信中国观众还是比较熟悉的。去年CRL东方赛区秋季赛，新加坡小哥加入中国TTG战队开启职业生涯，在处子赛季中FamousKid虽然登场不多，但也表现得兢兢业业。今年CRL个人赛时代，FamousKid凭借一手绝活电巨人不但在天梯大杀四方，也让自己以14号种子的高位杀进全球总决赛，不知道在电巨人没有上半年那么恐怖的强度之后，被誉为世界第一电巨人的FamousKid能否在总决赛上带来新的绝活？让我们拭目以待！

这个周末，全球总决赛32强巡礼不会休息继续进行，登场的两位选手都是大家非常熟悉也非常喜爱的国外明星大神，俄罗斯天才Egor和日本天王KK你一定不能错过！

35 PATAMARES DE RECOMPENSA DO PASS ROYALE

As recompensas do Pass Royale incluem:

  • Visual de Torre

    e

    E

    mote

    únicos

  • 40.000 unidades de

    ouro

  • 6

    baús do relâmpago

    do Pass Royale

  • 3

    baús raros do relâmpago

    do Pass Royale

    (cartas raras garantidas!)

  • 4

    baús épicos do relâmpago

    do Pass Royale

    (cartas épicas garantidas!)

  • 4

    fichas de troca

  • Até

    7 raios

    por baú*

  • 1

    baú lendário!

    (carta lendária garantida!)

    **

  • Ouro Extra da Caixa-Forte (Até 10,000 de Ouro)

* Com os raios, é possível substituir cartas e, assim, ter a chance de conseguir as que você quer.


** Caso você esteja na arena 6 ou superior.

VANTAGENS DO PASS ROYALE

Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:

  • Tentativas ilimitadas e continuações nos Desafios Especiais

  • Desbloqueio automático de baús

    (coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)

  • Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale

  • Um nome dourado exclusivo

  • Presentes para os colegas de clã

今天距离2021CRL全球总决赛开战还有13天，重量级选手Egor震撼登场，这位年仅18岁的少年曾经6次登顶天梯第一，2019洛杉矶全球总决赛更是一战封神！

CAIXA-FORTE

Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.

A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!

Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.

对于Egor的大名，不论是普通玩家还是电竞死忠都必定是如雷贯耳。天梯上，他是长期排名天梯前10的顶分高玩，一共曾6次登顶天梯，无数次杀进天梯前10，代号矿炮之神。比赛中，他早在2019CRL洛杉矶全球总决赛一战封神，16岁就摘下世界冠军享誉全球。今年，依然年轻、依然天赋满满的Egor将向自己的第二座世界冠军奖杯发起冲击！

COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?

Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!

COM O PASS ROYALE

  • Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.

  • Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!

GRATUITO

  • Cada patamar contém 1 baú da coroa.

  • A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.

O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!

  • Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!

É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!

作为一名享誉全球的大神，Egor今年的全球总决赛出线之路虽然很轻松，但相比他的名气和实力谈不上很出彩。全年CRL八个赛季，Egor仅有两次突破瑞士轮，只在三月打进过月度决赛，收获了一个第四名。而且比起大部分总决赛选手瑞士轮的状态相对稳定、保底7胜，Egor经常会打出6胜以下的发挥，逆风开局下心态调整能力一般，但顺风开局下也有9胜甚至10胜的超神表现。虽然月赛整体打得磕磕绊绊，但Egor凭借强大天梯统治力还是轻松晋级到总决赛，他也将是他第二次参加CRL全球总决赛。

JOGAR SEM O PASS ROYALE

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 34 baús da coroa

    (contêm

    gemas

    e cartas de todas as raridades)

  • UM BAÚ LENDÁRIO

    (se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)

如果说昨天登场的FamousKid是典型的大费型玩家，那么Egor就是他的反面、彻底的小费型选手。Egor今年的CRL核心使用情况，排名前五的核心是矿工、迫击炮、墓园、野猪和皇家猪，配上他的打法风格，可以说是清一色的小费体系。矿工迫击炮前二不用多说，俄罗斯炮王早已名震天梯，墓园也是以均费3点几的中低费墓园为主，超过7成胜率的绝活地震猪更是熟练度拉满，四猪要么是搭配他的绝活迫击炮、要么是地震小费四猪，可以说Egor就是最极端的小费之神、不玩速转浑身难受。

除了登场前5的核心，Egor使用超过10次的核心就只剩皇家巨人、飞桶、骷髅球和气球，家驹毫无疑问也是以速转家驹为主，飞桶和骨球本身就是小费打法，气球则变化稍微多一点，会配合卫队以及皮卡使用。除了上述核心，Egor其他的玩得实在是太少，电巨38%胜率，天狗只用过3次，羊骑这种热门核心只玩过2次，如果说其他选手是绝活海，那Egor真的有点不够看了，太过于痴迷小费让他格外容易被针对。不过从最近天梯的表现来看，Egor在有意的加强中大费卡组的练习，也许总决赛上会有惊喜！

COMO OBTER O PASS ROYALE?

  • Abra o Clash Royale.

  • Toque no Pass Royale

    na parte superior da tela ou entre na loja.

  • Compre o Pass Royale.

    Parabéns!

  • Agora, você tem o Pass Royale!

    Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na Temporada 11!

O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (Temporada 11, por exemplo).

2019年洛杉矶全球总决赛，16岁的Egor迎来自己的职业生涯首秀，首秀就是KOH决胜盘一穿三一战成名，让整个世界看到了这位天才少年的风采。随后的2020赛季，Egor自己状态尚可但队友全面退化，世界冠军Liquid彻底坠入谷底，连进季后赛都困难。今年，还才只有18岁的Egor在个人赛时代依然保持着他的操作和技巧，但心态和卡池似乎没有太大的成长，不过有着“舞台越大心脏越大”这一设定的Egor，讲不好就会在总决赛的舞台复刻洛杉矶的神迹，毕竟对于这种级别的操作怪而言，一切皆有可能！

Egor的登场，标志着接下来每一位亮相的选手只会更加的“怪物”，种子排位即将进入前10的范围。明天，另一位享誉世界的CR大神即将到来，唯一K神KK你必须尊重一下~

QUER SABER MAIS?

Confira as perguntas mais frequentes sobre o Pass Royale aqui!