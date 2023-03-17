A maior mudança nos Eventos (qualquer modo de jogo na Aba de Eventos) é que as recompensas pré-determinadas não existem mais.

Muita gente comentou que não valia a pena jogar certos Desafios para ganhar um Baú de Ouro depois de 8 vitórias ou uma Carta que você nem queria.



Para que os jogadores possam obter as recompensas que desejam, criamos as FICHAS DA TEMPORADA.

A cada Evento que jogar, você ganhará Fichas da Temporada, que podem ser usadas na LOJA DA TEMPORADA.



A Loja da Temporada terá uma variedade de recompensas que você pode trocar por Fichas da Temporada, como Ouro, Itens Mágicos (inclusive Livros), Curingas, Bandeiras de Guerra, emotes e muito mais.

