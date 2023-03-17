Prévia de Atualização: Fichas de Temporada e muito mais!
Uma nova atualização vai chegar no fim do mês! Confira aqui uma prévia de alguns novos recursos que serão lançados.
A Aba de Eventos (na qual ficam os desafios especiais) receberá uma repaginação muito necessária. Com isso, ela terá novos recursos que abordam as principais preocupações da comunidade Clash Royale.
FICHAS DA TEMPORADA E LOJA DA TEMPORADA
A maior mudança nos Eventos (qualquer modo de jogo na Aba de Eventos) é que as recompensas pré-determinadas não existem mais.
Muita gente comentou que não valia a pena jogar certos Desafios para ganhar um Baú de Ouro depois de 8 vitórias ou uma Carta que você nem queria.
Para que os jogadores possam obter as recompensas que desejam, criamos as FICHAS DA TEMPORADA.
A cada Evento que jogar, você ganhará Fichas da Temporada, que podem ser usadas na LOJA DA TEMPORADA.
A Loja da Temporada terá uma variedade de recompensas que você pode trocar por Fichas da Temporada, como Ouro, Itens Mágicos (inclusive Livros), Curingas, Bandeiras de Guerra, emotes e muito mais.
Como obter Fichas da Temporada:
Jogar nos Eventos
Progredir no Pass Royale (incluindo o passe grátis)
Simples assim!
Uma atualização para perdedores
Queríamos que tanto o vencedor quanto o perdedor saíssem felizes da batalha. Por isso, implementamos um novo sistema para ganhar Fichas da Temporada com os Eventos.
Ao final de uma batalha, você ganha Fichas da Temporada conforme:
Número de Torres destruídas
Número de Torres defendidas
Quantidade de Elixir gasto
É possível ganhar até 1000 Fichas da Temporada por dia nos Eventos. Esse limite diário pode ser aumentado com Acelerações de Temporada até o máximo de 7000 fichas por dia!
Ainda é possível continuar jogando Eventos, mesmo depois de atingir o limite diário.
EVENTOS 2.0 E MODO DIVERSÃO
Agora a Aba de Eventos conta com uma seleção de modos de jogo.
Desafio especial
1x1
Batalhas em duplas
Desafios especiais infinitos
Agora você pode jogar em Desafios especiais o quanto quiser enquanto eles estiverem disponíveis!
Essa foi uma das alterações mais solicitadas nos Desafios especiais. Chega de perder 3 vezes e não poder mais curtir o novo modo de jogo, e chega de concluir um Desafio e não poder mais aproveitar a vitória.
Com isso, também não haverá mais o esquema de pagar gemas para continuar jogando. Com isso, você pode ganhar Fichas da Temporada sem nenhuma desvantagem. A única desvantagem continua sendo jogar em duplas com um desconhecido e ele torrar 10 unidades de Elixir na ponte.
Modo diversão 2: Mais modos e mais diversão
O Modo Diversão voltou dos mortos! Ele saiu do exílio escondido no menu hambúrguer e voltou a um local facilmente acessível.
Agora ele fica na Aba de Eventos, e nele é possível jogar em diversos modos de jogo 1x1 e em duplas, que estão sempre se alternando.
Nivelando o campo
Agora, o nível máximo das Cartas e da Potência de Torre será de 11 nos Eventos. Legal!
Esperamos que você aproveite as mudanças e fique de olho na atualização chegando no fim do mês!
Os recursos acima ainda estão em desenvolvimento e podem diferir das versões finais.