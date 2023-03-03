Prévia de Atualização: Reformulação do Pass Royale
Já compartilhamos o nosso plano para as próximas duas atualizações, então vamos conhecer de perto os novos recursos da atualização deste mês.
PASS ROYALE
O Pass Royale não mudou quase nada desde o seu lançamento em 2019 (já faz tanto tempo assim?), por isso decidimos mudar algumas coisas nele com a próxima atualização.
Cada patamar de recompensas será dividido em 3 versões do Pass Royale, cada uma com seus próprios prêmios!
Os patamares serão GRÁTIS, ESPECIAIS ou MEGAESPECIAIS.
Nosso objetivo é dar aos compradores do Pass Royale mais benefícios e permitir que os jogadores coletem as recompensas necessárias adicionando as novas fichas da temporada ao patamar GRÁTIS.
GANHE MAIS COROAS
Coroas ainda servem para liberar recompensas no Pass Royale, mas agora você poderá ganhar até SEIS por batalha!
Cada uma das suas Torres da Coroa de pé ao fim da batalha concederá uma coroa!
Cada Torre inimiga que você destrói na batalha ainda concede uma coroa.
Dominou o adversário? Ganhe recompensas por isso!
MAIS PATAMARES DE RECOMPENSAS
Estamos aumentando o Pass Royale para abranger um número muito maior de patamares de recompensas. Isso substituirá a caixa-forte e permitirá que os jogadores desbloqueiem mais patamares de recompensas com um Pass maior.
RECOMPENSAS DIFERENTES
O Pass Royale agora terá inúmeras recompensas, desde novas bandeiras de guerra até itens mágicos clássicos e itens de personalização especiais!
A maior adição ao Pass Royale são as novas fichas da temporada, que podem ser usadas na nova loja e permitem que você compre exatamente o que precisa, em vez de depender da sorte abrindo baús.
Saiba mais na próxima prévia da atualização!
O recurso acima está em desenvolvimento e pode mudar até a versão final.