Nos últimos meses, vocês vêm compartilhando diversas opiniões sobre o progresso, os heróis, as recompensas e o balanceamento do jogo de forma geral. Pode ser que algumas dessas mudanças demorem a tomar forma, mas estamos ouvindo as sugestões de vocês para tornar o Clash Royale ainda melhor para o nosso público.

Com a próxima atualização, implementaremos algumas mudanças significativas que viemos preparando para 2026. Uma parte delas já estava sendo desenvolvida há um tempo, enquanto outras são respostas diretas a questões que vocês levantaram.

No dia 23 de fevereiro, a próxima atualização trará algumas dessas mudanças, assim como outras funcionalidades inéditas. Quando a atualização for ao ar, vocês poderão conferir todos os detalhes nas notas correspondentes.

Agora, vamos ao que interessa!

DISPONÍVEL EM 23 DE FEVEREIRO

Chega de cartas duplicadas de nível máximo

O sistema de cristais se mostrou injusto para muitos jogadores, ainda mais quando recebiam cartas duplicadas de nível 16.

Para resolver esse problema, aumentamos as garantias dos baús da sorte e reduzimos o número de cartas duplicatas oferecidas até que a maior parte da coleção tenha alcançado o nível máximo.

A partir de 23 de fevereiro:

Se você tiver menos de 60 cartas de nível máximo , não receberá nenhuma carta duplicada de nível máximo.

Se você tiver mais de 60 cartas de nível máximo, a probabilidade de obtenção de cartas duplicadas de nível máximo será reduzida em 90%.

Heróis liberados na arena 5

Observamos que o desbloqueio de heróis pode parecer um pouco distante, principalmente para novos jogadores.

Agora, o espaço de herói estará disponível ao alcançar a arena 5, para que seja possível experimentar esse recurso ainda no início da jornada.

Vamos continuar monitorando como essa mudança afetará a acessibilidade e o progresso no jogo.

DISPONÍVEL EM MARÇO

Redução dos espaços no deck: 4 → 3 espaços

Vamos remover um dos espaços especiais, e o total passará de quatro para três.

De agora em diante, a disposição dos espaços será a seguinte:

Um espaço de evolução

Um espaço de herói

Um espaço curinga (para um herói ou evolução)

Essa mudança entrará em vigor nas seções abaixo:

Caminho de troféus

Ranqueado

Desafios

Nosso objetivo é assegurar a flexibilidade ao montar decks e reduzir os empecilhos que existiam no sistema de quatro espaços.

Remoção da aleatoriedade no desbloqueio de heróis

O desbloqueio de heróis não será mais aleatório.

Os jogadores agora poderão escolher qual herói querem liberar com os seus fragmentos.

Por causa da mudança, o evento de desbloqueio de um herói aleatório grátis também será atualizado para permitir que os jogadores possam fazer as suas escolhas.

Como parte desta atualização, 75 fragmentos de herói garantidos serão concedidos no passe grátis de cada temporada a partir de março.

Libere um herói DE GRAÇA!

Para comemorar a transição dos heróis aleatórios para heróis à escolha dos jogadores:

Vamos distribuir 200 fragmentos de herói a todos os jogadores que já tiverem alcançado a arena 5, o novo ponto de desbloqueio de heróis.

Será possível resgatá-los durante três meses a partir de meados de março.

Novas evoluções!

Uma nova evolução chegará em abril.

Não haverá nenhuma evolução em maio.

A partir de junho, vamos alternar entre:

Heróis

Evoluções

Novas cartas

Melhorias no baú da sorte de 5 estrelas

Ao que parece, os baús da sorte de 5 estrelas nem sempre são tão emocionantes ou recompensadores quanto deveriam.

Em breve, vamos compartilhar mais detalhes sobre essas melhorias.

NOSSOS PLANOS PARA O FUTURO

Essas não são as únicas novidades que planejamos para 2026. Sigam os nossos canais oficiais para ficarem por dentro de tudo o que está por vir, porque as notícias boas não param por aqui!

Agradecemos por fazerem parte da comunidade do Clash Royale.

Vamos escrever o próximo capítulo dessa história juntos!

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale