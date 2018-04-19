Olá, pessoal!

Nós só queríamos avisar sobre nossos planos para o baú do clã para que não se surpreendam quando a atualização chegar!



Como vocês já devem ter adivinhado pelo título, removeremos o baú do clã do Clash Royale na próxima atualização. No entanto, todas as recompensas que ele oferece serão transferidas para outro recurso.

Nós criamos o novo recurso de maneira que permita que suas recompensas cresçam. O que significa que inicialmente verão menos recompensas, mas, jogando bem e ativamente, poderão conseguir muito mais do que o maior baú do clã poderia oferecer.

Antes de adicionarmos mais recursos ao jogo, gostamos sempre de verificar a nossa lista de recursos atuais para garantir que tudo esteja na qualidade que deveria estar. Sabemos que não podemos simplesmente continuar adicionando coisas, porque chega um ponto em que a interface do usuário se tornará desordenada. Por isso, gostamos de reduzir quando e onde faz sentido fazê-lo, enquanto adicionamos novos e melhores recursos para substituir ou melhorar o que estamos removendo.