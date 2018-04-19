Que Vai Acontecer ao Baú do Clã?
Olá, pessoal!
Nós só queríamos avisar sobre nossos planos para o baú do clã para que não se surpreendam quando a atualização chegar!
Como vocês já devem ter adivinhado pelo título, removeremos o baú do clã do Clash Royale na próxima atualização. No entanto, todas as recompensas que ele oferece serão transferidas para outro recurso.
Nós criamos o novo recurso de maneira que permita que suas recompensas cresçam. O que significa que inicialmente verão menos recompensas, mas, jogando bem e ativamente, poderão conseguir muito mais do que o maior baú do clã poderia oferecer.
Antes de adicionarmos mais recursos ao jogo, gostamos sempre de verificar a nossa lista de recursos atuais para garantir que tudo esteja na qualidade que deveria estar. Sabemos que não podemos simplesmente continuar adicionando coisas, porque chega um ponto em que a interface do usuário se tornará desordenada. Por isso, gostamos de reduzir quando e onde faz sentido fazê-lo, enquanto adicionamos novos e melhores recursos para substituir ou melhorar o que estamos removendo.
Especificamente falando sobre o baú do clã, sentimos que ele se tornou menos interessante do que era no começo, simplesmente pelo fato de estar no jogo já há um certo tempo. Além disso, talvez já tenham se cansado dele. Achamos que os baús do clã, hoje em dia, são concluídos mais passivamente se comparados com como eram inicialmente, sendo mais um evento real.
Sabemos que o baú do clã é uma boa maneira de monitorar como vão as atividades no seu clã e ver quem ainda está jogando ativamente. Ter esta informação é realmente importante para administrar um clã de sucesso, então estamos nos certificando de que esse tipo de "verificação de atividade" ainda seja possível mesmo sem o baú do clã - fiquem atentos!
Conte-nos o que acharam no reddit!
Vemos vocês na Arena,
Equipe de Clash Royale