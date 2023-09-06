Os novos valores das cartas também passarão a valer para os curingas de elite.

Atualmente, as cartas de nível 14 adquiridas na loja são convertidas na hora em curingas de elite, mas o custo em ouro da conversão depende da raridade.

Com a mudança, qualquer curinga de elite obtido pela conversão custará 10 moedas de ouro, independentemente da raridade da carta.