REDUÇÃO DO CUSTO EM OURO DAS CARTAS!
O custo em ouro das cartas raras, épicas e LENDÁRIAS vai DIMINUIR!
As cartas comuns continuarão custando 10 moedas de ouro. Os novos valores serão refletidos no preço em ouro das cartas na loja.
POR QUÊ?
O valor em ouro das cartas era o mesmo desde o lançamento de Clash Royale em 2016 e, após 7 anos, o custo não se adequa à atual progressão do jogo. Por exemplo, as cartas lendárias agora são muito mais fáceis de conseguir do que quando foram lançadas.
CURINGAS DE ELITE
Os novos valores das cartas também passarão a valer para os curingas de elite.
Atualmente, as cartas de nível 14 adquiridas na loja são convertidas na hora em curingas de elite, mas o custo em ouro da conversão depende da raridade.
Com a mudança, qualquer curinga de elite obtido pela conversão custará 10 moedas de ouro, independentemente da raridade da carta.
EXISTE ALGUMA DESVANTAGEM?
Para equilibrar o número de curingas de elite que um jogador pode obter na loja, as cartas lendárias vão aparecer com menos frequência por lá.
E AS TROCAS E AS DOAÇÕES?
O ouro obtido nas doações de cartas também será ajustado: Carta rara: 25 moedas de ouro (+10 XP e 10 pontos estelares); Carta épica: 100 moedas de ouro (+10 XP e 10 pontos estelares)
O mesmo vale para trocas de cartas de nível 14:
Cartas raras custarão 25 unidades de ouro.
Cartas épicas custarão 100 unidades de ouro.
Cartas lendárias custarão 7500 unidades de ouro.
AS ALTERAÇÕES ENTRARÃO EM VIGOR NO DIA 7 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA) APÓS UM INTERVALO DE MANUTENÇÃO.