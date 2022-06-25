Em Maio, demos início à história de uma nova Era competitiva do cenário brasileiro de Clash Royale com a Etapa Mensal de Maio do Triunfo Royale: Ataque dos Clones. Em Junho, um novo formato vem aí! Quem serão os Reis da Mesa?





👉 Dessa vez, as duplas de Criadores e Comunidade serão organizadas em 4 grupos. Em cada um desses grupos, também teremos uma dupla adicional de Pro Players. 👈

Cada uma das duplas de Criador + Comunidade irá batalhar três vezes contra a Dupla de Pro-Players do Grupo. Depois de todos os jogos, será determinada a melhor dupla de cada grupo com base em número de sets, número de vitórias e dano gerado ⚔️

Além disso, a vida dos Pro Players será também dificultada por VOCÊ!

É isso mesmo, a Comunidade assistindo à transmissão das partidas irá escolher DUAS Cartas Obrigatórias que deverão ser utilizadas em todos os jogos pelos Pro Players.

Os Pro Players também não poderão utilizar Cartas de Campeões.