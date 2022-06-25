REIS DA MESA: Saiba mais sobre a Etapa 2 do Triunfo Royale!
Preparados para a glória?
As Classificatórias da Comunidade já acabaram! Fique atento e acompanhe as transmissões das Oitavas (30/06) e da Final (01/07), com Kennedy Clash e Decow do Canal!
Saiba mais abaixo ⬇️
E começa mais uma Etapa do Triunfo Royale: um Torneio de Clash Royale diferente de todos os outros!
Alguma vez já imaginaram jogar literalmente ao lado do seu Criador de Conteúdo favorito e ainda explorarem todas as outras possibilidades que existem no Royale?
O TRIUNFO é dividido em 7 Etapas Mensais. O Evento, que junta Criadores de Conteúdo e Comunidade em batalhas 2v2, contará ainda com uma Grande Final Surpresa!
⚠️ Não esqueça também de entrar no Discord do Torneio para ficar sabendo primeiro de todas as atualizações 👉 https://discord.gg/kNYBbb8b6j
Em Maio, demos início à história de uma nova Era competitiva do cenário brasileiro de Clash Royale com a Etapa Mensal de Maio do Triunfo Royale: Ataque dos Clones. Em Junho, um novo formato vem aí! Quem serão os Reis da Mesa?
👉 Dessa vez, as duplas de Criadores e Comunidade serão organizadas em 4 grupos. Em cada um desses grupos, também teremos uma dupla adicional de Pro Players. 👈
Cada uma das duplas de Criador + Comunidade irá batalhar três vezes contra a Dupla de Pro-Players do Grupo. Depois de todos os jogos, será determinada a melhor dupla de cada grupo com base em número de sets, número de vitórias e dano gerado ⚔️
Além disso, a vida dos Pro Players será também dificultada por VOCÊ!
É isso mesmo, a Comunidade assistindo à transmissão das partidas irá escolher DUAS Cartas Obrigatórias que deverão ser utilizadas em todos os jogos pelos Pro Players.
Os Pro Players também não poderão utilizar Cartas de Campeões.
Classificatórias da Comunidade
➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos de cada mês serão responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participantes.
O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e competir lado a lado no Triunfo Royale, com a chance de levar muitos prêmios para casa!
Como e onde participar?
📆 Dia 28/06 (terça-feira)
📲 https://discord.gg/kNYBbb8b6j
⏰ Início dos Torneios:
As Classificatórias da Comunidade já acabaram! Fique atento e acompanhe as transmissões das Oitavas (30/06) e da Final (01/07), com Kennedy Clash e Decow do Canal!
👉 As Tags dos Torneios são sempre divulgadas entre 19hrs e 19:30hrs BRT nas redes sociais dos Criadores Participantes, assim como neste post do Blog. Verifique a lista abaixo:
: #2PJVPCUL
: #2YQCYLYC
: #2G28VGP8
: #2G28RJJQ
: #2G22ROYQ
: #2PJUVVVJ
: #2PVC8CJJ
: #2G28VRGL
: #2PJCURC0
: #2G28RVY2
: #2PJUPYLY
Caso não consiga se classificar em uma Etapa, não se preocupe: você sempre terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios por meio do Chat e do Quiz da Live!
A comunidade ainda terá a chance de influenciar cada uma das Etapas com diversas decisões interativas que poderão mudar o curso da Competição, como modos de jogo, Decks, banimentos e obrigatoriedade de Cartas.
Além disso, teremos outras interações passíveis de prêmios para quem está assistindo às transmissões. As lives das Qualificatórias Mensais ficarão por conta dos gigantes Kennedy Clash, Decow do Canal e Allan Franzotti!
Especificamente em Junho, elas serão comandadas por Decow e Kennedy!
👉 A Merch Box ou Pass Royale do 2º ao 4º lugar poderão ser resgatadas pelo próprio Criador de Conteúdo ou destinadas para giveaway. Ou o Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de ambos os prêmios.
👉 Toda a premiação de Emotes deverá ser destinada para Giveaway da Comunidade.
👉 O Máximo de Merch Boxes resgatadas por um criador de conteúdo é de 2 em toda a competição, exceto pelo prêmio final. Ou seja, caso o Criador ganhe mais de 2 Etapas Mensais, terá de destinar as demais Merch Boxes para Giveaway.
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑