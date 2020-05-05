Temporada 11: Balanceamento!
Que coincidência! Vamos implementar 11 alterações no jogo com a temporada 11! As seguintes alterações visam mudar drasticamente a dinâmica atual do jogo ajustando a Curadora Guerreira, a Mini P.E.K.K.A, o Tornado e outras cartas!
TORNADO E TROPAS
TORNADO
REFORMULAÇÃO
Duração:
-50%
Força de atração:
+65
Dano por segundo:
+100%
Agora causa 35% de dano a
construções
.
ENCOMENDA REAL
Dano:
+27%
CURADORA GUERREIRA
谁是版本最强？数据不会撒谎！上周末，十大天王争霸赛CRSC第二赛季最后一周周赛战罢，选手们联手奉献了94局1V1对决，总共有82张卡牌、75套卡组登场亮相，让我们继续通过各大榜单看看上周比赛的数据情况，同时选手7周的胜率榜也火热出炉。
BEBÊ DRAGÃO
登场榜变化不大，火球依然牢牢占据着头名，登场率虽然下跌了11个点，但依然达到了恐怖的62%，和其他卡牌有着档次上的鸿沟。与前一周相比，牢笼、小骷髅、滚木、婆婆、机甲、超骑和矿工依然位列榜单前列，唯一两处变化来自飞机和雪球取代了刺客和电法。在平衡性调整一个多月之后，版本环境已经趋于稳定，骗火球的体系成为当之无愧的版本之子。
ARQUEIRO MÁGICO
胜率榜单，BUFF怪樵夫以突破7成的胜率杀到第一，地狱龙、蛮羊紧随其后，再加上排名第8的地震和第10的幻刺，这5张卡牌来自同一套6传奇全明星超骑羊，这套奢华的卡组胜率相当可以。其他上榜卡牌，炮车连续多周胜率居高不下，伪核幽灵也是上榜常客，天狗和皇家猪成为版本最稳的两大核心，滚桶虽然登场率拼不过雪球滚木，但胜率却高出不少。
MINI P.E.K.K.A
核心表现榜单，版本四大天王的地位依然是不可动摇，超骑、矿工、皇家猪和蛮羊都是连续多周霸榜、统治力一直坚挺，围绕这四张核心组成的卡组占比几乎可以达到一半以上。墓园则取代了上周大热的皮卡，重新夺回了兵器谱前五的位置。
其他核心，天狗、皮卡、野猪、皇家巨人、迫击炮也有一定的出场几率，属于五大核心之下的第二梯队。炸弹兵、钻机、石头人、电巨人、气球、攻城槌、飞桶、电磁炮则只有零星的上场，要么是绝活哥在玩，要么是当做大招来使用。
TERREMOTO E CONSTRUÇÕES
TERREMOTO
Dano:
+11%
Dano a construções:
-25%
JAULA DE GOBLIN
Goblin Brigão
Dano:
+6%
CABANA DE GOBLINS
다음은 카드 사용률 순위입니다!
지난주와 같이 파이어 볼이 58회 사용되어 1위를 차지한 모습입니다.
FORNALHA
Pontos de vida:
-16%
CABANA DE BÁRBAROS
Pontos de vida:
-20%
As alterações entram em vigor na terça-feira, dia 5 de maio.
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