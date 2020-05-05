核心表现榜单，版本四大天王的地位依然是不可动摇，超骑、矿工、皇家猪和蛮羊都是连续多周霸榜、统治力一直坚挺，围绕这四张核心组成的卡组占比几乎可以达到一半以上。墓园则取代了上周大热的皮卡，重新夺回了兵器谱前五的位置。

其他核心，天狗、皮卡、野猪、皇家巨人、迫击炮也有一定的出场几率，属于五大核心之下的第二梯队。炸弹兵、钻机、石头人、电巨人、气球、攻城槌、飞桶、电磁炮则只有零星的上场，要么是绝活哥在玩，要么是当做大招来使用。

