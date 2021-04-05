Recompensas da Temporada 22 (com ITENS MÁGICOS)
Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!
Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da temporada 22!
Você agora encontra ITENS MÁGICOS nos patamares do Pass Royale e da categoria livre!
RECOMPENSAS DO PASS ROYALE
Visual de torre e emote exclusivos da P.E.K.K.A
1 livro dos livros (melhora instantaneamente uma carta)
1 moeda mágica (melhoria de carta sem custo)
2 chaves de baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)
1 curinga lendário
Curingas épicos
Curingas raros
Curingas comuns
40.000 unidades de ouro
4 fichas de troca
Ouro da caixa-forte (até 10.000)
Jogadores com o Pass Royale podem participar dos desafios especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma fila de baús para desbloqueio automático!
RECOMPENSAS GRATUITAS
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
1 livro das cartas
10 curingas épicos
20 curingas raros
100 curingas comuns
2 chaves de baú
34 baús da coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)
1 CURINGA LENDÁRIO
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.
Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!