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5/04/2021
Blog – Clash Royale

Recompensas da Temporada 22 (com ITENS MÁGICOS)

Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!

Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da temporada 22!

Você agora encontra ITENS MÁGICOS nos patamares do Pass Royale e da categoria livre!

RECOMPENSAS DO PASS ROYALE

  • Visual de torre e emote exclusivos da P.E.K.K.A

  • 1 livro dos livros (melhora instantaneamente uma carta)

  • 1 moeda mágica (melhoria de carta sem custo)

  • 2 chaves de baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)

  • 1 curinga lendário

  • Curingas épicos

  • Curingas raros

  • Curingas comuns

  • 40.000 unidades de ouro

  • 4 fichas de troca

  • Ouro da caixa-forte (até 10.000)

Jogadores com o Pass Royale podem participar dos desafios especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma fila de baús para desbloqueio automático!

RECOMPENSAS GRATUITAS

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 1 livro das cartas

  • 10 curingas épicos

  • 20 curingas raros

  • 100 curingas comuns

  • 2 chaves de baú

  • 34 baús da coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)

  • 1 CURINGA LENDÁRIO

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.

Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!

QUER SABER MAIS?

TOQUE AQUI para conferir as perguntas frequentes sobre o Pass Royale e obter mais informações!