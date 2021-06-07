Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

1 livro das cartas raras

10 curingas épicos

20 curingas raros

100 curingas comuns



2 chaves de baú



25 baús da coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)



1 CURINGA LENDÁRIO

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!