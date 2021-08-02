Estrutura e Recompensas da Temporada 26
Libere Recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!
Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da Temporada 26!
RECOMPENSAS DO PASS ROYALE
Visual de Torre do Pescador e Emote do Mago exclusivos
1 Livro dos Livros (preenche por completo a pilha de progresso de uma carta)
1 Moeda Mágica (melhoria de carta sem custo)
2 chaves de baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)
1 Curinga Lendário
Curingas Épicos
Curingas Raros
Curingas Comuns
40.000 Unidades de Ouro
4 Fichas de Troca
Ouro da Caixa-Forte (até 25.000 Unidades de Ouro)
Jogadores com o Pass Royale podem participar nos desafios especiais quantas vezes quiserem, recebem um nome DOURADO e podem fazer uma fila de Baús para desbloqueio automático!
RECOMPENSAS GRATUITAS
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
1 Livro das Cartas
Comuns
10 Curingas Épicos
20 Curingas Raros
100 Curingas Comuns
2 Chaves de Baú
25 Baús da Coroa (contêm Gemas e Cartas de todas as raridades)
1 CURINGA LENDÁRIO
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.
Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!