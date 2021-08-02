Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

1 Livro das Cartas Comuns



10 Curingas Épicos

20 Curingas Raros

100 Curingas Comuns



2 Chaves de Baú



25 Baús da Coroa (contêm Gemas e Cartas de todas as raridades)



1 CURINGA LENDÁRIO

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima. JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!