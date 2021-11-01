Estrutura e Recompensas da Temporada dos Campeões
Libere Recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!
Obtenha o Pass Royale para liberar as Recompensas e Vantagens Exclusivas da Temporada!
RECOMPENSAS DO PASS ROYALE
Visual de Torre exclusivo do Rei Esqueleto e Emote de Flecha com 3 Coroas
1 Livro dos Livros (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para melhoria de uma carta de qualquer raridade)
1 Moeda Mágica (melhora instantaneamente uma carta sem precisar gastar ouro)
2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)
1 Curinga Lendário
Curingas Épicos
Curingas Raros
Curingas Comuns
40.000 Unidades de Ouro
4 Fichas de Troca
Ouro da caixa-forte (até 25.000 Unidades de Ouro)
Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, ficam com o NOME DOURADO e podem fazer uma Fila de Baús para desbloqueio automático!
RECOMPENSAS GRATUITAS
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
1 Livro das Cartas
R
aras
(adiciona instantaneamente as cartas necessárias para a melhoria de um nível)
1
B
aú Curinga
(contém Curingas, Ouro e um Campeão garantido só no Nível do Rei 14)
10 Curingas Épicos
20 Curingas Raros
50 Curingas Comuns
2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)
33 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)
1 CURINGA LENDÁRIO
JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.
Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!