Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:



1 Livro das Cartas R aras (adiciona instantaneamente as cartas necessárias para a melhoria de um nível)

1 B aú Curinga (contém Curingas, Ouro e um Campeão garantido só no Nível do Rei 14)

10 Curingas Épicos



20 Curingas Raros



50 Curingas Comuns



2 Chaves de Baú (abre qualquer baú instantaneamente)

33 Baús da Coroa (contêm gemas e cartas de todas as raridades)



1 CURINGA LENDÁRIO

JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!