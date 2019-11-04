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4/11/2019
Blog – Clash Royale

Balanceamento: Temporada 5 CHEGANDO!

Mudanças para equilibrar o jogo! (4 de novembro)

As mudanças para equilibrar o jogo da temporada 5 mudam a Bruxa, o Golem de Elixir, o Executor e mais quatro cartas! Confira as alterações abaixo.

Bruxa

Golem de Elixir

  • Pontos de vida:

    -10%

  • Afeta todas as formas:

    (Golem de Elixir, Golemita de Elixir e Bolha de Elixir)

Destruidores de Muros

Pescador

Alcance da âncora: reduzido de 7 para 6

Tempo de carregamento da âncora: aumentado de 1s para 1,1s

Executor

Barril de Bárbaro

  • Dano:

    +8%

Bebê Dragão

作為本季賽事的初始十大天王之一，Tattoos的實力絕對毋庸置疑，不過在第1週的挑戰中，Tattoos被PANDORA選中，在三局過後遺憾敗北。但是Tattoos並沒有氣餒，再次以預選賽第一的成績回來挑戰，他作為首位從十大天王又轉變為挑戰選手，能否重新奪回屬於自己的天王寶座？相信大家都很關注，究竟結果會是如何？