Torneio Global da Temporada 7!
Mudanças no torneio global!
Desde o lançamento dos torneios globais, há mais de um ano, nós recebemos vários comentários e sugestões dos jogadores.
Com base neles, nós repaginamos nossos torneios globais para destacar os jogadores mais habilidosos e competitivos de cada temporada e também para fornecer mais recompensas.
纵观本次八强名单，全球总决赛积分榜前三的选手成功会师，让本次月度决赛的含金量骤然拉满。同时，AgonyKing和Mini Mau两大黑马也让决赛加入了很多X因素。再加上Viiper、Sado、ReicherT等实力战将，可以说本次月度决赛虽然没能出现中国元素而略显遗憾，但整体阵容依旧星光熠熠，看点满满。
此外，本次月度决赛除了精彩的比赛之外，解说席上也会空降一位天王巨星倾情加盟，小伙伴们能猜出来他是谁吗？
Quais são as novidades?
Um torneio global por temporada;
Mais recompensas;
Hall da fama com os "top 100";
Emote
exclusivo
do torneio global para quem terminar no top 100.
好了，以上就是本次月度八强的巡礼，你认为谁有最有机会问鼎最后的月赛冠军呢？7月17日晚上10点，CRL第六赛季月度决赛就将震撼开启，想要观赏CR最高水平对决的小伙伴们千万记得锁定直播，我们一起享受最纯粹的电竞魅力！
Como funcionam os torneios globais?
Para entrar em um torneio global, é preciso ter, no mínimo, nível do rei 8;
Ganhe
recompensas
ao vencer partidas;
Libere recompensas bônus com gemas;
Com 5 derrotas,
você está fora
, sem possibilidade de continuar ou recomeçar.
Boa sorte e divirta-se!
Vamos começar com estas mudanças com o TORNEIO GLOBAL DA TEMPORADA 7, começando brevemente na aba dos Desafios!
Veja as recompensas que pode receber!