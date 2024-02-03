Segundo espaço de evolução para jogadores com torre do rei 15
No começo da temporada de fevereiro, todos os jogadores com torre do rei 15 terão um segundo espaço de evolução disponível.
Por que adicionamos dois espaços de evolução?
Com o teste feito pela nossa equipe e com o Torneio Real de dezembro, a opinião foi unânime: jogar com duas evoluções é pura diversão.
Poder usar duas unidades poderosas com habilidades imprevisíveis cria batalhas únicas e muito divertidas!
E os jogadores que ainda não têm duas evoluções liberadas?
Embora tenhamos recebido comentários de que o jogo fica divertido com dois espaços de evolução, ficamos preocupados se o recurso seria justo.
Por isso, os jogadores só podem liberar o segundo espaço com nível do rei 54, quando a torre de nível 15 também é liberada.
Nesse patamar, notamos que mais de 66% dos jogadores já têm duas evoluções e esperamos que o número passe dos 90% com a doação do evento Evolução Ideal.
Também percebemos que 22% das batalhas ocorrem entre jogadores dos níveis 14 e 15, então sabemos que há a chance de um jogador com uma evolução enfrentar outro com duas.
Vamos monitorar bem a situação para ver como as batalhas serão afetadas e para saber se precisaremos ajustar algo.