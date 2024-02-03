Embora tenhamos recebido comentários de que o jogo fica divertido com dois espaços de evolução, ficamos preocupados se o recurso seria justo.

Por isso, os jogadores só podem liberar o segundo espaço com nível do rei 54, quando a torre de nível 15 também é liberada.

Nesse patamar, notamos que mais de 66% dos jogadores já têm duas evoluções e esperamos que o número passe dos 90% com a doação do evento Evolução Ideal.

Também percebemos que 22% das batalhas ocorrem entre jogadores dos níveis 14 e 15, então sabemos que há a chance de um jogador com uma evolução enfrentar outro com duas.

Vamos monitorar bem a situação para ver como as batalhas serão afetadas e para saber se precisaremos ajustar algo.