Temporada 10 do Pass Royale!
眼看天王已经连胜三场，韩国天才Coco誓要为踢馆队争一口气。面对中国路人王恒古，Coco在先失一分的情况下，第二局绝活小费地震猪完美节奏惊险获胜。决胜局Coco又是超骑羊大战恒古的超骑矿炸，在局面一度劣势的情况下熬到三倍圣水，凭借无敌电法打赢桥头，双路乱冲上演翻盘，恒古遗憾1-2落败告别天王金字塔。
下一场对决，XYD迎来台湾小将Detect Proudwolf的冲击。首局XYD双王飞桶大战对手的超骑羊体系，两人神仙打架、血量交替领先，一路鏖战至最后时刻。三倍时间，两人的塔都逼近斩杀，Detect Proudwolf率先洒出毒药，XYD则是飞桶之后火箭升空，结果Detect Proudwolf一发完美雪球0伤解桶，吃到火箭后还剩50滴血，自己则毒药成功斩杀、先下一城。
面对绝境，XYD在第二局拿出2.6速猪再次为信仰而战，Detect Proudwolf则是一套卫队皇家猪体系。比赛中，AOE不足的XYD面对双路大军只有招架之功、难有还手之力，处理飞机更是异常难受，而Detect Proudwolf则屡屡用牢笼单防住野猪。此消彼长间，Detect Proudwolf逐渐拉开血量差距，最终把胜利保到了最后，XYD在连守三周后告别天王金字塔。
连续两位中国赛区的天王出局，强如Auk也倍感压力。面对日本选手KICUFULI，Auk首局绝活超骑羊就被对手地面超硬的炮车墓园攻克，第二局皇家猪内战，Auk又是前期落后巨大的血量+费用，局势岌岌可危、已经到了被淘汰的边缘。
但绝境方显天王本色，进入双倍后Auk开始发力，一波骗出对手超骑后四猪+骨龙换路反超血量，随后又是神仙解场保无敌女枪，化解KICUFULI最强一波，并把微弱的优势守到了最后。一鼓作气再而衰三而竭，决胜局，两人继续皇家猪内战，缓过来的Auk没有再给对手机会，一波飞机锁塔6连射带走，惊险守擂成功后小天才也是摆出了剪刀手庆祝胜利。
第七场迎来CN德比，9月气势如虹的嗨尔大战传奇老将GGbond。首局GGbond精锐石头人来袭，嗨尔则是小费墓园。比赛中，嗨尔两波解石头人推进如醉如痴，神级冰人反拉屡屡化险为夷，自己速刷墓园带走比赛。第二局，换上CRL月赛冠军卡组超骑皇家猪的嗨尔更是再接再厉，直接打爆了GGbond的墓园，嗨尔轻松守擂后向四连冠继续前进。
昨晚的压轴大戏，中国老将后裔挑战日本名将PANDORA。首局后裔天狗对阵PANDORA的墓园，后裔在开局大优的情况下想用矿工挖死对手，自己有盾骷髅解墓园立于不败之地。但就在后裔把对手挖进斩杀边缘后，PANDORA亡命一波武神墓园，后裔没用牢笼卡住武神被迫交出盾骷髅，PANDORA天命墓园欧皇附体，瞬间打出爆炸伤害，上演逆天翻盘。
第二局，后裔换上超骑羊，PANDORA则是蓝胖冰球。进入双倍后，PANDORA屡屡利用冰冻助地狱龙、蓝胖打赢桥头，后裔费用逐渐吃紧。最后一波，PANDORA又是桥头赚费后，3个高质量兵种吸引火力，无敌狂暴球一波进塔A出三下，PANDORA横扫后裔守擂成功。
踢馆结束后，天王金字塔两进两出，两位中国大陆赛区的天王遗憾出局。今天17点，冒泡赛准时开战，谁能终结Endo的无敌神话？嗨尔能否上演9月四连冠神迹？本周冠军究竟花落谁家？让我们锁定直播，不见不散！
VANTAGENS DO PASS ROYALE
Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:
Tentativas ilimitadas nos desafios especiais
Desbloqueio automático de baús
(coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)
Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale
Um nome dourado exclusivo
Presentes para os colegas de clã
CAIXA-FORTE
Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.
A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!
Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.
SÓ ESTA TEMPORADA - LIBERE 25,000 DE OURO!
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!
COM O PASS ROYALE
Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.
Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!
GRATUITO
Cada patamar contém 1 baú da coroa.
A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.
O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!
Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!
É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!
JOGADORES SEM O PASS ROYALE
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
34 baús da coroa
(contêm
gemas
e cartas de todas as raridades)
UM BAÚ LENDÁRIO
(se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)
COMO OBTER O PASS ROYALE?
Abra o Clash Royale.
Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.
Compre o Pass Royale.
Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 9!
O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (temporada 10, por exemplo).