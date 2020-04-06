6/04/2020
Blog – Clash Royale

Temporada 10 do Pass Royale!

眼看天王已经连胜三场，韩国天才Coco誓要为踢馆队争一口气。面对中国路人王恒古，Coco在先失一分的情况下，第二局绝活小费地震猪完美节奏惊险获胜。决胜局Coco又是超骑羊大战恒古的超骑矿炸，在局面一度劣势的情况下熬到三倍圣水，凭借无敌电法打赢桥头，双路乱冲上演翻盘，恒古遗憾1-2落败告别天王金字塔。

下一场对决，XYD迎来台湾小将Detect Proudwolf的冲击。首局XYD双王飞桶大战对手的超骑羊体系，两人神仙打架、血量交替领先，一路鏖战至最后时刻。三倍时间，两人的塔都逼近斩杀，Detect Proudwolf率先洒出毒药，XYD则是飞桶之后火箭升空，结果Detect Proudwolf一发完美雪球0伤解桶，吃到火箭后还剩50滴血，自己则毒药成功斩杀、先下一城。

面对绝境，XYD在第二局拿出2.6速猪再次为信仰而战，Detect Proudwolf则是一套卫队皇家猪体系。比赛中，AOE不足的XYD面对双路大军只有招架之功、难有还手之力，处理飞机更是异常难受，而Detect Proudwolf则屡屡用牢笼单防住野猪。此消彼长间，Detect Proudwolf逐渐拉开血量差距，最终把胜利保到了最后，XYD在连守三周后告别天王金字塔。

连续两位中国赛区的天王出局，强如Auk也倍感压力。面对日本选手KICUFULI，Auk首局绝活超骑羊就被对手地面超硬的炮车墓园攻克，第二局皇家猪内战，Auk又是前期落后巨大的血量+费用，局势岌岌可危、已经到了被淘汰的边缘。

但绝境方显天王本色，进入双倍后Auk开始发力，一波骗出对手超骑后四猪+骨龙换路反超血量，随后又是神仙解场保无敌女枪，化解KICUFULI最强一波，并把微弱的优势守到了最后。一鼓作气再而衰三而竭，决胜局，两人继续皇家猪内战，缓过来的Auk没有再给对手机会，一波飞机锁塔6连射带走，惊险守擂成功后小天才也是摆出了剪刀手庆祝胜利。

70 RECOMPENSAS PARA LIBERAR

  • 35

    patamares de prêmios do Pass Royale

  • 35 patamares de prêmios GRATUITOS

第七场迎来CN德比，9月气势如虹的嗨尔大战传奇老将GGbond。首局GGbond精锐石头人来袭，嗨尔则是小费墓园。比赛中，嗨尔两波解石头人推进如醉如痴，神级冰人反拉屡屡化险为夷，自己速刷墓园带走比赛。第二局，换上CRL月赛冠军卡组超骑皇家猪的嗨尔更是再接再厉，直接打爆了GGbond的墓园，嗨尔轻松守擂后向四连冠继续前进。

昨晚的压轴大戏，中国老将后裔挑战日本名将PANDORA。首局后裔天狗对阵PANDORA的墓园，后裔在开局大优的情况下想用矿工挖死对手，自己有盾骷髅解墓园立于不败之地。但就在后裔把对手挖进斩杀边缘后，PANDORA亡命一波武神墓园，后裔没用牢笼卡住武神被迫交出盾骷髅，PANDORA天命墓园欧皇附体，瞬间打出爆炸伤害，上演逆天翻盘。

第二局，后裔换上超骑羊，PANDORA则是蓝胖冰球。进入双倍后，PANDORA屡屡利用冰冻助地狱龙、蓝胖打赢桥头，后裔费用逐渐吃紧。最后一波，PANDORA又是桥头赚费后，3个高质量兵种吸引火力，无敌狂暴球一波进塔A出三下，PANDORA横扫后裔守擂成功。

踢馆结束后，天王金字塔两进两出，两位中国大陆赛区的天王遗憾出局。今天17点，冒泡赛准时开战，谁能终结Endo的无敌神话？嗨尔能否上演9月四连冠神迹？本周冠军究竟花落谁家？让我们锁定直播，不见不散！

VANTAGENS DO PASS ROYALE

Com o Pass Royale, você tem acesso imediato a:

  • Tentativas ilimitadas nos desafios especiais

  • Desbloqueio automático de baús

    (coloque o próximo baú na fila de desbloqueio!)

  • Raios em todos os baús da coroa e do Pass Royale

  • Um nome dourado exclusivo

  • Presentes para os colegas de clã

CAIXA-FORTE

Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.

A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!

Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.

SÓ ESTA TEMPORADA - LIBERE 25,000 DE OURO!

COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?

Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!

COM O PASS ROYALE

  • Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.

  • Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!

GRATUITO

  • Cada patamar contém 1 baú da coroa.

  • A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.

O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!

  • Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!

É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!

JOGADORES SEM O PASS ROYALE

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 34 baús da coroa

    (contêm

    gemas

    e cartas de todas as raridades)

  • UM BAÚ LENDÁRIO

    (se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)

COMO OBTER O PASS ROYALE?

  • Abra o Clash Royale.

  • Toque no Pass Royale na parte superior da tela ou entre na loja.

  • Compre o Pass Royale.

  • Parabéns! Agora, você tem o Pass Royale! Aproveite as recompensas exclusivas e boa sorte na temporada 9!

O Pass Royale é válido durante a temporada em que é comprado (temporada 10, por exemplo).

QUER SABER MAIS?

Confira as perguntas mais frequentes sobre o Pass Royale aqui!