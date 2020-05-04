東南アジアチームのメンバーの功績は書面上では日本の影に隠れるかもしれません。

しかし決して侮ってはいけません。

Panda選手は間違いなく本大会の参加選手の中でトッププレイヤーの一人であり、Higher選手のような強豪選手相手にも勝利しています。

Detect Proudwolf選手はベテランのように試合を運び、新しいデッキに挑戦することも躊躇しません。

guoyuan選手はダークホースであり、日本人選手相手に5連勝しています。

guoyuan選手は東南アジアチームの隠し球として活躍が期待されています🔥





戦績やトロフィー数を比べると日本チームが有利に見えます。

しかし大会の場では戦績やトロフィー数は勝利の決定要因になりません。

何が起こるかわからないのが大会です💪

選手の調子、モチベーション、デッキの内容など、様々な要因が試合の行方を左右します。

もし日本チームが本調子で試合を展開した場合、東南アジアチームは厳しい戦いを強いられることになります。しかし東南アジアチームには日本選手キラーであるguoyuan選手がいます。

果たして試合の結果はいかに？

乞うご期待です！🔥