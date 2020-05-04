Temporada 11: Pass Royale!
O QUE É O PASS ROYALE?
Libere 70 Patamares de Recompensas ganhando Coroas nas suas Batalhas!
O Pass Royale libera recompensas e vantagens únicas da Temporada 11!
CONTEÚDO EXCLUSIVO
Só disponível na Temporada 11!
Visual de Torre do Dragão
Emote Emote Exclusivo do Cavaleiro
Assim que liberado, ficará com eles para sempre, mas só podem ser ganhos no Pass Royale da Temporada 11!
各地域のスターポイントランキング上位3名がチームを組み、他チームと競います！👊
試合形式はKOHのBo5（5試合3試合先取）です。
本試合は日本語、中国語、韓国語で生中継されます🙌！
お見逃しなく！！
日本 vs 東南アジア
シーズン1同様、日本の初戦のマッチアップは東南アジアに決まりました！
シーズン1では日本は東南アジアに3-1で勝利しています🔥
果たして今回も前シーズン同様、日本が勝利を飾ることができるのか？
注目すべきは日本のチームメンバー。
前回よりパワーアップした日本の構成メンバーはLim | Endo選手、PANDORA選手、KK選手です。
対する東南アジアの構成メンバーはPanda選手、Detect Proudwolf選手、そしてguoyuan選手。
東南アジアチームで本大会のグランドファイナルを経験しているメンバーはPanda選手のみです。
まずは日本の選手を見てみましょう👀
Lim | Endo選手はスターピラミッドで合計3度のWeeklyチャンピオンを獲得し、全選手に対して存在感を示しました。
PANDORA選手はクラロワリーグでランキングTop10入りを果たしており、『クラロワリーグ』内のランキングでは日本人の中で1位の選手です。
KK選手は4年間プロ選手として活躍し、実力のある選手として『クラロワリーグ』でも存在感を示しています。
今回の日本チームの編成は日本にとってドリームチームと言っても過言ではないでしょう🔥
東南アジアチームのメンバーの功績は書面上では日本の影に隠れるかもしれません。
しかし決して侮ってはいけません。
Panda選手は間違いなく本大会の参加選手の中でトッププレイヤーの一人であり、Higher選手のような強豪選手相手にも勝利しています。
Detect Proudwolf選手はベテランのように試合を運び、新しいデッキに挑戦することも躊躇しません。
guoyuan選手はダークホースであり、日本人選手相手に5連勝しています。
guoyuan選手は東南アジアチームの隠し球として活躍が期待されています🔥
戦績やトロフィー数を比べると日本チームが有利に見えます。
しかし大会の場では戦績やトロフィー数は勝利の決定要因になりません。
何が起こるかわからないのが大会です💪
選手の調子、モチベーション、デッキの内容など、様々な要因が試合の行方を左右します。
もし日本チームが本調子で試合を展開した場合、東南アジアチームは厳しい戦いを強いられることになります。しかし東南アジアチームには日本選手キラーであるguoyuan選手がいます。
果たして試合の結果はいかに？
乞うご期待です！🔥
中国vs韓国
シーズン1では中国チームと韓国チームが接戦を繰り広げました！
5セットにも及ぶ激しい戦いの末、中国チームが何とか勝利を掴みました。
シーズン2では更にパワーアップした韓国チームがリベンジを果たすべく帰ってきました🔥
中国チームからはAuk選手、Higher選手、ONE-TWO選手が参戦。
韓国チームからはCoco選手、SandBox選手、Seori選手が参戦します！
両チームの間に、スターポイントの合計値では差があるものの、世界レベルの戦いが勃発しそうです！👀
CAIXA-FORTE
Depois que os 35 patamares forem concluídos, a caixa-forte fica disponível para ser preenchida, permitindo que você obtenha mais ouro.
A cada 10 coroas obtidas, 250 moedas de ouro são adicionadas à caixa-forte, até que ela fique cheia!
Saque todo o ouro da sua caixa-forte no fim da temporada.
本大会のファンであれば、Auk選手とHigher選手を知らない人はいません🔥
2名ともプロプレイヤーでありながら、クラロワリーグでもお馴染みの選手です。
この2名の選手が中国チームをリードしていく事が大きく期待されています。
ONE-TWO選手は本大会のグランドファイナル初出場になりますが、実力は十分です💪
ONE-TWO選手はスターピラミッドWeek5でCoco選手に勝利しているため、このグランドファイナルでも自信を持ってプレイできる可能性があります。
全大会の優勝者として、連覇を目指して中国チームが全力で挑みます👊
COMO FUNCIONA O PASS ROYALE?
Basta jogar e ganhar coroas para avançar pelas ligas do Pass Royale e desbloquear novas recompensas!
COM O PASS ROYALE
Cada patamar de recompensas precisa de 10 coroas para ser desbloqueado e contém 1 recompensa do Pass Royale e 1 baú da coroa.
Não há tempo de espera para desbloquear os patamares de recompensa, basta ganhar coroas!
GRATUITO
Cada patamar contém 1 baú da coroa.
A cada 24 horas, um novo patamar é desbloqueado, mas, nos fins de semana, dois patamares são liberados a cada 24 horas.
O último patamar de cada temporada contém um baú lendário em vez do baú da coroa!
Os baús da coroa são acumulados ao longo da temporada, então não se preocupe caso não consiga desbloquear um por dia!
É possível ganhar coroas em qualquer modo de jogo, exceto no campo de treino, nas batalhas amistosas e nos torneios particulares!
韓国チームにはスターピラミッドで2度チャンピオンを獲得しているCoco選手、クラロワリーグのアジアランキング1位・グローバルランキング3位のSandBox選手、そして隠し球のSeori選手がいます🔥
強豪揃いの韓国チームは十分に優勝するチャンスがあると言えるでしょう。
両チームとも名選手が揃っているため、接戦になることが予想されます。
戦略とデッキ選びが勝利の鍵となりそうです。
既に韓国選手と戦っているHigher選手とONE-TWO選手は自信がある可能性もありますが、大会では何が起こるかわかりません。
この熱いマッチアップを絶対に見逃さないでください！🔥
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
EMOTE EXCLUSIVO DO REI!
(SÓ ESTA TEMPORADA)
34 baús da coroa
(contêm
gemas
e cartas de todas as raridades)
UM BAÚ LENDÁRIO
(se você tiver alcançado pelo menos a arena 6 antes da temporada começar)
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