4/01/2021
Temporada 19 - Pass Royale -

Libere 70 recompensas destruindo Torres e ganhando Coroas!

Obtenha o Pass Royale para conseguir liberar recompensas & regalias únicas da Temporada 19!

RECOMPENSAS PASS ROYALE

  • Visual de Torre & Emote Exclusivos

  • 40,000 Ouro

  • 6 x Baús de Relâmpago Pass Royale

  • 3 x Baús de Relâmpago Raros Pass Royale

    (cartas Raras garantidas!)

  • 4 x Baús de Relâmpago Épicos Pass Royale

    (cartas Épicas garantidas!)

  • 4 Fichas de Troca

  • Até 7 Relâmpagos por baú*

  • 1 Baú Lendário!

    (carta Lendária garantida!)

    **

  • Ouro Extra da Caixa Forte (até 10,000 Ouro)

* Relâmpagos permitem que você substitua cartas para uma melhor chance de obter as que deseja
** Se você estiver na Arena 6 ou acima

RECOMPENSAS GRÁTIS

Não tem o Pass Royale? Pode ganhar as seguintes recompensas GRÁTIS:

  • 34 Baús de Coroa (Contém Gemas & cartas de qualquer raridade)

  • 1 BAÚ LENDÁRIO

    (se você estiver na Arena 6 ou acima no início da Temporada)

ASSISTA AO VÍDEO DA TEMPORADA 19!

CARREGUE AQUI para mais informação e todas as perguntas relativas ao Pass Royale!