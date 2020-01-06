Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
6/01/2020
Blog – Clash Royale

Temporada 7: Festival Lunar

Comece o novo ano com um estrondo!

Jogue com a nova carta Pirotécnica e descubra uma nova Arena escondida entre as nuvens!

PASS ROYALE

  • Visual Lanterna Lunar e Emote da Pirotécnica

    exclusivos

    !

  • 35 Patamares de Recompensas Pass Royale para desbloquear!

  • 35 Patamares de Recompensas Grátis para desbloquear!

  • Cofre Bónus!

DESCUBRA MAIS!

NOVA CARTA: PIROTÉCNICA

A Pirotécnica entra na Arena!

Esta nova carta Comum custa 3 de Elixir! A Pirotécnica dispara um fogo de artifício que explode com o impacto, danificando o alvo e quem estiver atrás dele com faíscas. É isso que acontece quando as arqueiras ficam entediadas!

VEJA A PIROTÉCNICA EM AÇÃO!

COMO LIBERAR A PIROTÉCNICA!

DESAFIOS

  • Você consegue liberá-la como recompensa em Desafios Especiais ao longo da Temporada!

CAMINHO DE TROFÉUS

  • A Pirotécnica vai ser uma recompensa do Caminho de Troféus aos 5150 e 6450 troféus.

LOJA

  • Esteja atento a Baús especiais da Pirotécnica na Loja!

ACELERADOR DE NÍVEL DE CARTA

PONHA A PIROTÉCNICA AO MESMO NÍVEL QUE SEU REI!

Assim que liberar a Pirotécnica, ela ficará ao nível de seu rei até final da Temporada 7!

NOVA ARENA: PICO DA SERENIDADE

Escondida nas nuvens, o Pico da Serenidade tem tido um trabalho complicado a manter seu nome pois se tornou num campo de batalha!

MUDANÇAS DE BALANCEAMENTO

CHEGANDO 7 DE JANEIRO! Leia mais aqui!

EMOTES E MAIS!

Esteja atento a Emotes do Festival Lunar que vão aparecer em Desafios e na Loja ao longo de Temporada 7!

Desfrute da Temporada 7!