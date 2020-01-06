Temporada 7: Festival Lunar
Comece o novo ano com um estrondo!
Jogue com a nova carta Pirotécnica e descubra uma nova Arena escondida entre as nuvens!
PASS ROYALE
Visual Lanterna Lunar e Emote da Pirotécnica
exclusivos
!
35 Patamares de Recompensas Pass Royale para desbloquear!
35 Patamares de Recompensas Grátis para desbloquear!
Cofre Bónus!
NOVA CARTA: PIROTÉCNICA
A Pirotécnica entra na Arena!
Esta nova carta Comum custa 3 de Elixir! A Pirotécnica dispara um fogo de artifício que explode com o impacto, danificando o alvo e quem estiver atrás dele com faíscas. É isso que acontece quando as arqueiras ficam entediadas!
COMO LIBERAR A PIROTÉCNICA!
DESAFIOS
Você consegue liberá-la como recompensa em Desafios Especiais ao longo da Temporada!
CAMINHO DE TROFÉUS
A Pirotécnica vai ser uma recompensa do Caminho de Troféus aos 5150 e 6450 troféus.
LOJA
Esteja atento a Baús especiais da Pirotécnica na Loja!
ACELERADOR DE NÍVEL DE CARTA
PONHA A PIROTÉCNICA AO MESMO NÍVEL QUE SEU REI!
Assim que liberar a Pirotécnica, ela ficará ao nível de seu rei até final da Temporada 7!
NOVA ARENA: PICO DA SERENIDADE
Escondida nas nuvens, o Pico da Serenidade tem tido um trabalho complicado a manter seu nome pois se tornou num campo de batalha!
MUDANÇAS DE BALANCEAMENTO
EMOTES E MAIS!
Esteja atento a Emotes do Festival Lunar que vão aparecer em Desafios e na Loja ao longo de Temporada 7!