TEMPORADA DE CLASH-O-WEEN
Prepare-se para a temporada mais horripilante de todas... CLASH-O-WEEN!
Temos doces e travessuras reservadas para você, além de uma nova evolução de carta!
NOVA EVOLUÇÃO
O que é mais legal do que morcegos? MORCEGOS VAMPIROS! A cada 2 ciclos, os Morcegos evoluídos se curam com os ataques e aumentam seus pontos de vida além do limite!
EVENTOS E DESAFIOS
🦇 Evolução estratégica dos Morcegos: 2 a 9 de outubro
Jogue com a evolução dos Morcegos!
⚔️ Desafio: 6 a 9 de outubro
🪦Tumbas reviradas: 9 a 16 de outubro
Cuidado com as lápides!
⚔️ Desafio: 13 a 16 de outubro *Obtenha uma bandeira de guerra grátis!
🍬Doces ou travessuras: 16 a 23 de outubro
Temos abóboras, mas elas são boas ou ruins?
⚔️ Desafio: 20 a 23 de outubro
🐖Sortilégio suíno: 23 a 30 de outubro
Porcos ferozes por todos os lados!
⚔️Desafio: 27 a 30 de outubro *Obtenha um emote grátis!
👻Vila dos mortos-vivos: 30 de outubro a 6 de novembro
Horripilante!
⚔️ Desafio: 3 a 6 de novembro *Obtenha uma bandeira de guerra grátis!
👑 Torneio real clássico 👑
7 a 11 de outubro
👑 Torneio do elixir triplo 👑
21 a 25 de outubro
PERSONALIZAÇÃO SINISTRA
Obtenha o visual de torre Caldeirão da Maldição na loja.
Não se esqueça de coletar suas recompensas gratuitas nos desafios!