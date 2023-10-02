🦇 Evolução estratégica dos Morcegos: 2 a 9 de outubro

Jogue com a evolução dos Morcegos!

⚔️ Desafio: 6 a 9 de outubro

🪦Tumbas reviradas: 9 a 16 de outubro

Cuidado com as lápides!

⚔️ Desafio: 13 a 16 de outubro *Obtenha uma bandeira de guerra grátis!



🍬Doces ou travessuras: 16 a 23 de outubro

Temos abóboras, mas elas são boas ou ruins?

⚔️ Desafio: 20 a 23 de outubro

🐖Sortilégio suíno: 23 a 30 de outubro

Porcos ferozes por todos os lados!

⚔️Desafio: 27 a 30 de outubro *Obtenha um emote grátis!



👻Vila dos mortos-vivos: 30 de outubro a 6 de novembro

Horripilante!

⚔️ Desafio: 3 a 6 de novembro *Obtenha uma bandeira de guerra grátis!