Temporada de Ligas & Caminho de Trofeús?!
O que é o Reset da Temporada de Ligas?
Segunda-feira 6 de maio será o dia do final da primeira Temporada da Liga no Caminho de Trofeús!
No final de cada Temporada, os Troféus da Liga são resetados para um determinado ponto. Você será resetado para 50% dos seus Troféus ACIMA DE 4000.
O Reset da Temporada de Ligas não afeta jogadores com menos de 4000 Troféus!
Anteriormente, afirmamos que seria aos 75%, mas depois de verificar nossos dados, percebemos que seria melhor para os jogadores permanecerem com o reset de Troféus a 50%.
Recolha Novas Recompensas do Caminho de Trofeús (acima de 4000 Troféus)
Todas as recompensas do Caminho de Trofeús dos 4000 até a sua nova contagem de Troféus estarão disponíveis para serem coletadas assim que a Temporada começar.
O resto das recompensas do Caminho de Trofeús acima de 4000 também serão resetadas - então, continue subindo no Caminho de Trofeús!
Se você não coletou nenhuma recompensa durante a última Temporada (Abril), não se preocupe - elas serão coletadas automaticamente.
Novas Recompensas 4000+!
Depois de ouvir o feedback da comunidade, algumas discussões internas e verificar todos os dados - decidimos mudar algumas recompensas do Caminho de Trofeús!
Caminho de Trofeús; Recompensas Abril; Recompensas Maio
4150
; 1 Ficha de Troca Comum
; 1 Ficha de Troca Épica
4450
; 1 Ficha de Troca Rara
; 5 Cartas Épicas Aleatórias
4800
; 1 Ficha de Troca Épica
; 1 Ficha de Troca Lendária
4900
; Baú do Relâmpago
; Baú Épico
5150
; 1 Ficha de Troca Lendária; 50 Cartas Raras Aleatórias
5800
; 1 Ficha de Troca Comum
; 10 Cartas Épicas Aleatórias
Questões?
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Nos vemos na Arena,
Equipe de Clash Royale