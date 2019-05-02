Segunda-feira 6 de maio será o dia do final da primeira Temporada da Liga no Caminho de Trofeús!



No final de cada Temporada, os Troféus da Liga são resetados para um determinado ponto. Você será resetado para 50% dos seus Troféus ACIMA DE 4000.



O Reset da Temporada de Ligas não afeta jogadores com menos de 4000 Troféus!



Anteriormente, afirmamos que seria aos 75%, mas depois de verificar nossos dados, percebemos que seria melhor para os jogadores permanecerem com o reset de Troféus a 50%.