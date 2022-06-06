Temporada Fosso dos Ossos: Estrutura e Prêmios
Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!
Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da temporada!
RECOMPENSAS DO PASS ROYALE
Visual de torre do Fosso dos Ossos e Emote do Esqueleto Gigante Confuso
1 Livro dos Livros (melhora instantaneamente uma carta)
1 Moeda Mágica (Melhoria de carta sem custo)
2 Chaves de Baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)
1 Curinga Lendário
Curingas Épicos
Curingas Raros
Curingas Comuns
40.000 unidades de Ouro
4 Fichas de troca
Ouro da caixa-forte (até 25.000)
Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, além de receberem um nome DOURADO e poderem fazer uma fila de baús para desbloqueio automático!
RECOMPENSAS GRATUITAS
Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:
1 Livro das Cartas
RARAS
1
B
aú Curinga
10 Curingas Épicos
20 Curingas Raros
50 Curingas Comuns
2 Chaves de Baú
33 Baús da Coroa (contêm gemas e Cartas de qualquer raridade)
1 CURINGA LENDÁRIO
JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.
Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!