Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
6/06/2022
Blog – Clash Royale

Temporada Fosso dos Ossos: Estrutura e Prêmios

Libere recompensas destruindo torres e ganhando coroas!

Obtenha o Pass Royale para liberar as recompensas e vantagens exclusivas da temporada!

RECOMPENSAS DO PASS ROYALE

  • Visual de torre do Fosso dos Ossos e Emote do Esqueleto Gigante Confuso

  • 1 Livro dos Livros (melhora instantaneamente uma carta)

  • 1 Moeda Mágica (Melhoria de carta sem custo)

  • 2 Chaves de Baú (abre instantaneamente qualquer baú no espaço designado)

  • 1 Curinga Lendário

  • Curingas Épicos

  • Curingas Raros

  • Curingas Comuns

  • 40.000 unidades de Ouro

  • 4 Fichas de troca

  • Ouro da caixa-forte (até 25.000)

Jogadores com o Pass Royale podem participar dos Desafios Especiais quantas vezes quiserem, além de receberem um nome DOURADO e poderem fazer uma fila de baús para desbloqueio automático!

RECOMPENSAS GRATUITAS

Não tem o Pass Royale? Você pode obter as seguintes recompensas:

  • 1 Livro das Cartas

    RARAS

  • 1

    B

    aú Curinga

  • 10 Curingas Épicos

  • 20 Curingas Raros

  • 50 Curingas Comuns

  • 2 Chaves de Baú

  • 33 Baús da Coroa (contêm gemas e Cartas de qualquer raridade)

  • 1 CURINGA LENDÁRIO

JOGADORES COM O PASS ROYALE TAMBÉM RECEBEM AS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Somente jogadores na arena 7 ou superior podem receber as recompensas acima.

Os jogadores nas arenas 4, 5 e 6 podem conferir as recompensas no jogo!

QUER SABER MAIS?

TOQUE AQUI para conferir as perguntas frequentes sobre o Pass Royale e obter mais informações!