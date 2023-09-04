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4/09/2023
Blog – Clash Royale

TEMPORADA REI DO XADREZ

Bem-vindos ao...

Rei do Xadrez!

Nesta temporada, Chess.com invadiu o Clash Royale!

NOVO MODO DE JOGO

No novo modo de jogo, Xadrez Royale, a arena se transforma em um verdadeiro tabuleiro de xadrez.

Use suas habilidades no xadrez para derrotar o oponente ou crie uma confusão nas pontes. O que funcionar melhor!

Você encontra o Xadrez Royale na aba de eventos de 11 a 18 de setembro.

- Recrutas Mais que Reais: 4 a 11 de setembro
Jogue com a nova Evolução dos Recrutas Reais!
⚔️ Desafio: Set 8 - 12

♟️ Xadrez Royale: 11 a 18 de setembro
Modo de Jogo NOVO. Resgate seu Emote!
⚔️ Desafio: Set 15 - 19

- Espelho, Espelho meu...: 18 a 25 de setembro
⚔️ Desafio: Set 22 - 26

- A Vingança do Principe: 25 de setembro a 2 de outubro
⚔️ Desafio: Set 29 - Out 3

👑 Torneio Real Clássico 👑
Set 9 - 13

⬆️ Estratégia Tripla ⬇️
Set 23 - 27

PERSONALIZAÇÃO TEMÁTICA

Desbloqueie o visual de torre inspirado no xadrez com o Pass Royale.

Desbrave a nova arena de xadrez na Rota das Lendas.