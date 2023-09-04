TEMPORADA REI DO XADREZ
Bem-vindos ao...
Rei do Xadrez!
Nesta temporada, Chess.com invadiu o Clash Royale!
NOVO MODO DE JOGO
No novo modo de jogo, Xadrez Royale, a arena se transforma em um verdadeiro tabuleiro de xadrez.
Use suas habilidades no xadrez para derrotar o oponente ou crie uma confusão nas pontes. O que funcionar melhor!
Você encontra o Xadrez Royale na aba de eventos de 11 a 18 de setembro.
- Recrutas Mais que Reais: 4 a 11 de setembro
Jogue com a nova Evolução dos Recrutas Reais!
⚔️ Desafio: Set 8 - 12
♟️ Xadrez Royale: 11 a 18 de setembro
Modo de Jogo NOVO. Resgate seu Emote!
⚔️ Desafio: Set 15 - 19
- Espelho, Espelho meu...: 18 a 25 de setembro
⚔️ Desafio: Set 22 - 26
- A Vingança do Principe: 25 de setembro a 2 de outubro
⚔️ Desafio: Set 29 - Out 3
👑 Torneio Real Clássico 👑
Set 9 - 13
⬆️ Estratégia Tripla ⬇️
Set 23 - 27
PERSONALIZAÇÃO TEMÁTICA
Desbloqueie o visual de torre inspirado no xadrez com o Pass Royale.
Desbrave a nova arena de xadrez na Rota das Lendas.