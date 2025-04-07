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6/04/2025
Blog – Clash Royale

Temporada Só na Bandidagem

Nova campeã: Bandida-líder

Habilidade: fica invisível por um curto período e se teletransporta para trás!

A Bandida-líder corre até os alvos e fica invulnerável nesse intervalo. Quando a situação aperta, ela tem um par de granadas à disposição!

Nova evolução: Executor

Você vai ver o que é machado de verdade!

Ciclos: 1

O machado do Executor evoluído causa mais dano a inimigos próximos e os empurra para trás.

Eventos

Caça às Coroas: 31 de março a 6 de abril

Ganhe coroas para avançar no evento!

  • 2 cubos da sorte comuns

  • Cubo da sorte raro

  • Cubo da sorte épico

  • Livro das cartas épicas

Evento da Bandida-líder: 10 a 15 de abril

Colete coroas para liberar a Bandida-líder, nossa nova campeã, e outras recompensas!

  • 2 cubos da sorte comuns

  • Cubo da sorte raro

  • 100 curingas comuns

  • Emote

  • 2 cartas da Bandida-líder

Caça às Coroas: 15 a 20 de abril

  • 4 cubos da sorte comuns

  • Cubo da sorte raro

  • 100 curingas comuns

  • 50 curingas raros

  • 3 fragmentos de evolução da Bola de Neve Gigante

  • Estampa e ilustração de bandeira

O evento da comunidade, Líder da Ladroagem , começa no dia 21 de abril.

Mostre que faz parte da gangue roubando as coroas do Rei Vermelho. Quanto mais coroas você ganhar nas batalhas, mais recompensas a comunidade recebe!

  • 5 cubos da sorte comuns

  • Cubo da sorte raro

  • Cubo da sorte épico

  • 100 curingas comuns

  • 50 curingas raros

  • Curinga lendário

  • Estampa e ilustração de bandeira

  • Visual de torre

Caça às Coroas: 1° a 4 de maio

  • 5 cubos da sorte comuns

  • 2 cubos da sorte raros

  • 100 curingas comuns

  • 10 curingas épicos

O evento da comunidade e a Caça às Coroas estão disponíveis para todos os jogadores a partir da arena 7. O evento da Bandida-líder está disponível a partir da arena 11.

Confira seu progresso de recompensas na tela inicial assim que o evento for ao ar.

Modos de jogo e desafios

Evolução Estratégica do Executor: 7 a 14 de abril

Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!

⚔️ Desafio: 11 a 14 de abril

🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)

Blitz da Bandida-líder: 14 a 21 de abril

Ajude a Bandida-líder a dominar a arena!

⚔️ Desafio: 18 a 21 de abril

🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)

Saque Sagaz: 21 a 28 de abril

As Bandidas estão correndo, roubando e causando caos por todos os lados!

⚔️ Desafio: 25 a 28 de abril

🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)

Elixir x7: 28 de abril a 5 de maio

Encare o desafio Elixir x7 e não se esqueça de trazer suas evoluções de carta para o evento!

⚔️ Desafio: 2 a 5 de maio

🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale