Temporada Só na Bandidagem
Nova campeã: Bandida-líder
Habilidade: fica invisível por um curto período e se teletransporta para trás!
A Bandida-líder corre até os alvos e fica invulnerável nesse intervalo. Quando a situação aperta, ela tem um par de granadas à disposição!
Nova evolução: Executor
Você vai ver o que é machado de verdade!
Ciclos: 1
O machado do Executor evoluído causa mais dano a inimigos próximos e os empurra para trás.
Eventos
Caça às Coroas: 31 de março a 6 de abril
Ganhe coroas para avançar no evento!
2 cubos da sorte comuns
Cubo da sorte raro
Cubo da sorte épico
Livro das cartas épicas
Evento da Bandida-líder: 10 a 15 de abril
Colete coroas para liberar a Bandida-líder, nossa nova campeã, e outras recompensas!
2 cubos da sorte comuns
Cubo da sorte raro
100 curingas comuns
Emote
2 cartas da Bandida-líder
Caça às Coroas: 15 a 20 de abril
4 cubos da sorte comuns
Cubo da sorte raro
100 curingas comuns
50 curingas raros
3 fragmentos de evolução da Bola de Neve Gigante
Estampa e ilustração de bandeira
O evento da comunidade, Líder da Ladroagem , começa no dia 21 de abril.
Mostre que faz parte da gangue roubando as coroas do Rei Vermelho. Quanto mais coroas você ganhar nas batalhas, mais recompensas a comunidade recebe!
5 cubos da sorte comuns
Cubo da sorte raro
Cubo da sorte épico
100 curingas comuns
50 curingas raros
Curinga lendário
Estampa e ilustração de bandeira
Visual de torre
Caça às Coroas: 1° a 4 de maio
5 cubos da sorte comuns
2 cubos da sorte raros
100 curingas comuns
10 curingas épicos
O evento da comunidade e a Caça às Coroas estão disponíveis para todos os jogadores a partir da arena 7. O evento da Bandida-líder está disponível a partir da arena 11.
Confira seu progresso de recompensas na tela inicial assim que o evento for ao ar.
Modos de jogo e desafios
Evolução Estratégica do Executor: 7 a 14 de abril
Um desafio estratégico clássico com evolução de cartas! Monte um novo deck para aproveitar o poder das evoluções!
⚔️ Desafio: 11 a 14 de abril
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)
Blitz da Bandida-líder: 14 a 21 de abril
Ajude a Bandida-líder a dominar a arena!
⚔️ Desafio: 18 a 21 de abril
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)
Saque Sagaz: 21 a 28 de abril
As Bandidas estão correndo, roubando e causando caos por todos os lados!
⚔️ Desafio: 25 a 28 de abril
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)
Elixir x7: 28 de abril a 5 de maio
Encare o desafio Elixir x7 e não se esqueça de trazer suas evoluções de carta para o evento!
⚔️ Desafio: 2 a 5 de maio
🏆 Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração)
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale