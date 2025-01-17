TESTE DOS BAÚS: NÍVEIS DA TORRE DO REI 1-9
Com a última manutenção, ajustamos temporariamente os baús de recompensas de batalha para os jogadores com torres do rei de níveis 1 a 9. Como parte dessa mudança:
Removemos os baús de ouro, mágicos e gigantes. Adicionamos os baús de madeira e da coroa.
O tempo para abrir os baús mudou:
Os baús da coroa levam 24h para serem abertos.
Os baús de prata e de madeira são abertos na hora, sem tempo de espera.
Lembramos que o conteúdo dos baús foi modificado para o teste, garantindo que o valor total das recompensas permaneça o mesmo.
Nada muda para jogadores que já atingiram a torre do rei de nível 10.
Os jogadores que atingirem o nível 10 durante o teste voltam a abrir os baús de batalha da forma costumeira.
Justificativa do teste
O sistema de abertura dos baús em Clash Royale existe desde que o jogo foi criado, e a expectativa dos jogadores que estão conhecendo o jogo agora pode ser diferente da dos jogadores de alguns anos atrás. Nesse sentido, esse experimento nos ajudará a entender como as mudanças nas mecânicas de abertura de baú impactam a experiência geral. Usaremos esse conhecimento para orientar futuros ajustes ao sistema de recompensa do jogo.
Vale lembrar que isso é um experimento, e tudo ainda pode mudar. Portanto, é crucial que você compartilhe sua opinião nas redes sociais, Reddit ou Discord!