O Desafio das 20 Vitórias Voltou!
Prepare-se!
O desafio mais difícil de todos voltou como parte da jornada rumo à final mundial da Clash Royale League!
Você é capaz de angariar 20 vitórias com menos de 3 derrotas?
Este ano, jogadores que completarem o desafio das 20 vitórias poderão se inscrever para a próxima fase da Clash Royale League no portal do torneio dentro do próprio jogo!
Jogadores participam pelo portal do torneio e ganham ou perdem pontos com base nas vitórias ou derrotas. Cada jogador pode participar de até 10 disputas em um período de 24 horas. Quando essa fase de classificação terminar, os 128 melhores jogadores avançam para a próxima.
Saiba mais sobre a Clash Royale League e todas as fases que estão por vir AQUI!
QUANDO?
O desafio vai começar no dia 6 de agosto (este sábado) e ficará no ar por 5 dias:
Início
: 6 de agosto às 8h UTC
Término
: 11 de agosto às 8h UTC
COMO JOGAR?
Basta acessar a aba de eventos!
Todo mundo ganha
3 tentativas gratuitas
Com 3 derrotas, você está
fora
Você pode tentar o desafio de novo usando
10 gemas
Jogadores com o
Pass Royale
ganham
tentativas ilimitadas
no desafio das 20 vitórias
O progresso no desafio é
perdido
a cada nova tentativa (0 vitórias e 0 derrotas)
Você pode ganhar
1 baú épico
,
1 baú do rei lendário
e até
215 mil unidades de ouro
!
GANHE UM EMBLEMA EXCLUSIVO!
Com 17 vitórias ou mais, você libera o emblema do desafio das 20 vitórias da CRL 2022! Ele poderá ficar exposto em sua bandeira de guerra e no seu perfil como uma prova eterna de suas habilidades.
Boa sorte no desafio, e nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale