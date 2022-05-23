TRIUNFO ROYALE 2022! Prontos para a Glória?
Abram alas: Chegou o TRIUNFO ROYALE! 👑
O que é?
O Maior Torneio Oficial para Comunidade e Criadores de Conteúdo de Clash Royale no Brasil! Alguma vez já imaginaram explorar todas as possibilidades que existem no Clash Royale? Aqui, a Comunidade e os seus Criadores de CR brasileiros favoritos batalharão lado a lado para serem os nobres mais temidos do pedaço. Isso é TRIUNFO ROYALE! 🔥
➡️ O TRIUNFO ROYALE será dividido em 7 Etapas Mensais, mas o início dessa jornada será já neste mês de Maio! ⬅️
As Etapas Mensais se estendem até Novembro, e o Evento contará ainda com uma Grande Final Surpresa! Mais detalhes sobre isso virão ao longo do ano! 🤫
Cada Etapa terá suas regras e dinâmicas únicas que serão divulgadas à medida que a Competição progride. O formato principal será sempre de uma Competição 2v2, onde um membro da comunidade (VOCÊ!) jogará em parceria com um dos 16 Criadores de Conteúdo participantes!
Ouviu bem? É isso mesmo, você vai ter a oportunidade de se juntar ao seu Criador de Conteúdo favorito e ajudá-lo a se classificar para a Grande Final do Evento! Sem esquecer, claro, dos grandes prêmios que estarão em disputa para os dois 😉
Como participo?
Nas sete Etapas Mensais, os 16 Criadores de Conteúdo inscritos serão responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e competir lado a lado no Triunfo Royale, com a chance de levar muitos prêmios para casa!
➡️ A melhor forma de se manter atualizado é se juntando ao nosso Discord do TRIUNFO ROYALE, onde toda a informação da competição estará disponível! ⬅️
Caso não consiga se classificar em uma Etapa, não se preocupe: você sempre terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios por meio do Chat!
A comunidade ainda terá a chance de influenciar cada uma das Etapas com diversas decisões interativas que poderão mudar o curso da Competição, como modos de jogo, Decks, banimentos e obrigatoriedade de Cartas.
Não esqueça também de seguir atentamente os Criadores! 👀
Serão distribuídos prêmios durante as lives da Etapa e os Criadores também terão a oportunidade de fazer Giveaways para a comunidade!
Premiação
Os prêmios não podiam ser melhores! Se liga só 🤩👇
👉 A Merch Box ou Pass Royale do 2º ao 4º lugar poderão ser resgatadas pelo próprio Criador de Conteúdo ou destinadas para giveaway. Ou o Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de ambos os prêmios.
👉 Toda a premiação de Emotes deverá ser destinada para Giveaway da Comunidade.
👉 O Máximo de Merch Boxes resgatadas por um criador de conteúdo é de 2 em toda a competição, exceto pelo prêmio final. Ou seja, caso o Criador ganhe mais de 2 Etapas Mensais, terá de destinar as demais Merch Boxes para Giveaway.
🏅 Prêmio de Participação
Participando em 6 das 7 etapas mensais, o Criador ganhará 2 Emotes p/ giveaway!
📺 Quiz das Lives
1º Dia - Serão distribuídos 3 Emotes entre os sorteados do Chat que acertarem as perguntas do Quiz
2º Dia - Serão distribuídos 1 Pass Royale + 2 Emotes entre os sorteados do Chat que acertarem as perguntas do Quiz
Grande Final | Criadores de Conteúdo SC
↪️ O Criador, caso queira, poderá fazer giveaway de todas os prêmios que vier a ganhar.
Observação:
Streamer Kit - Box Supercell com artigos profissionais para criadores de conteúdo: webcam, microfone, placa de captura, etc.
Merch Box VIP - Box com artigos de merchandising premium da Supercell
Transmissões
A transmissão das Etapas Mensais ficará por conta dos gigantes Decow do Canal, Kennedy Clash e Allan Franzotti!
E você? Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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#TriunfoRoyale22
Nos vemos em duplas na Arena! 👑