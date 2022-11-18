O Triunfo Royale está de volta com a sua última edição antes da GRANDE FINAL entre o Top 8 de Criadores de Conteúdo! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.



Em Outubro, botamos a Comunidade, e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil, numa batalha cheia de trollagem, onde o modo de jogo era aleatório e a comunidade ainda ajudou a dificultar a vida dos participantes, com trollagens a cada passagem pela grande Roleta Royale! Em Novembro, é tudo ou nada. Vamos do Oito ao Oitenta!