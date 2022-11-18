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18/11/2022
Blog – Clash Royale

Triunfo Royale: Oito ou Oitenta!

O Triunfo Royale está de volta com a sua última edição antes da GRANDE FINAL entre o Top 8 de Criadores de Conteúdo! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.

Em Outubro, botamos a Comunidade, e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil, numa batalha cheia de trollagem, onde o modo de jogo era aleatório e a comunidade ainda ajudou a dificultar a vida dos participantes, com trollagens a cada passagem pela grande Roleta Royale! Em Novembro, é tudo ou nada. Vamos do Oito ao Oitenta!

A Roleta voltou, mas dessa vez sem Trollagem!

👉 A Etapa Oito ou Oitenta tem o objetivo de testar as escolhas de Deck dos participantes, e também testar o seu uso de Elixir! Nossa Roleta vai decidir se os jogadores terão que criar Decks Leves (1.9 - 2.3) ou Decks Pesados (5.9 - 6.3).

A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão enfrentarão a Roleta, e a comunidade, que irá, por meio de enquete no chat, banir Cartas!

É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ! Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz da Comunidade.

🎡 Para além da grande Roleta Royale, que definirá o Elixir Médio dos Decks dos jogadores, terá também 2 obrigatoriedades 👀

🪶 Obrigatório incluir o Lenhador em todos os Decks Leves

🪨 Obrigatório incluir o Coletor de Elixir em todos os Decks Pesados

Classificatórias da Comunidade

Como são formadas as Duplas?

➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.

Fique ligado no servidor de Discord do Triunfo Royale para votar no Modo de Jogo das Classificatórias!

👉 O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado no Oito ou Oitenta nos dias 18/11 e 19/11, com chance de levar muitos prêmios para casa!

Confira os Criadores participantes:

E também onde e quando serão seus torneios:

Segunda-feira, 14 de Novembro:

Terça-feira, 15 de Novembro:

Quarta-feira, 16 de Novembro:

Dia 18 de Novembro temos a Fase de Grupos que definirá quem estará na Final, dia 19 de Novembro!

Confira em que posição está o seu Criador de Conteúdo preferido, no Ranking Geral! 👇

Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!

Transmissões do Oito ou Oitenta

As lives da Qualificatória Mensal de Novembro serão transmitidas pelo Decow do Canal e Allan Franzotti!

📆 Dia 18/11 e 19/11 (Sexta-feira e Sábado)

🔴 Assista em Allan Franzotti (18/11) & Decow do Canal (19/11)

⏰ 20:00 BRT

Você não vai querer perder esses prêmios...

Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?

Fique ligado nas Redes Sociais dos nossos Criadores, e no Discord do Triunfo Royale, para estar por dentro de todas as novidades!

👉 supr.cl/Discord-Triunfo-22

Nos vemos em duplas na Arena! 👑

#TriunfoRoyale22