Triunfo Royale: Oito ou Oitenta!
O Triunfo Royale está de volta com a sua última edição antes da GRANDE FINAL entre o Top 8 de Criadores de Conteúdo! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.
Em Outubro, botamos a Comunidade, e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil, numa batalha cheia de trollagem, onde o modo de jogo era aleatório e a comunidade ainda ajudou a dificultar a vida dos participantes, com trollagens a cada passagem pela grande Roleta Royale! Em Novembro, é tudo ou nada. Vamos do Oito ao Oitenta!
A Roleta voltou, mas dessa vez sem Trollagem!
👉 A Etapa Oito ou Oitenta tem o objetivo de testar as escolhas de Deck dos participantes, e também testar o seu uso de Elixir! Nossa Roleta vai decidir se os jogadores terão que criar Decks Leves (1.9 - 2.3) ou Decks Pesados (5.9 - 6.3).
A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão enfrentarão a Roleta, e a comunidade, que irá, por meio de enquete no chat, banir Cartas!
É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ! Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz da Comunidade.
🎡 Para além da grande Roleta Royale, que definirá o Elixir Médio dos Decks dos jogadores, terá também 2 obrigatoriedades 👀
🪶 Obrigatório incluir o Lenhador em todos os Decks Leves
🪨 Obrigatório incluir o Coletor de Elixir em todos os Decks Pesados
Classificatórias da Comunidade
Como são formadas as Duplas?
➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.
Fique ligado no servidor de Discord do Triunfo Royale para votar no Modo de Jogo das Classificatórias!
👉 O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado no Oito ou Oitenta nos dias 18/11 e 19/11, com chance de levar muitos prêmios para casa!
Confira os Criadores participantes:
E também onde e quando serão seus torneios:
Segunda-feira, 14 de Novembro:
- 18:00 BRT
- 19:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 21:00 BRT
- 22:00 BRT
Terça-feira, 15 de Novembro:
- 19:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
Quarta-feira, 16 de Novembro:
- 20:00 BRT
Dia 18 de Novembro temos a Fase de Grupos que definirá quem estará na Final, dia 19 de Novembro!
Confira em que posição está o seu Criador de Conteúdo preferido, no Ranking Geral! 👇
Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!
Transmissões do Oito ou Oitenta
As lives da Qualificatória Mensal de Novembro serão transmitidas pelo Decow do Canal e Allan Franzotti!
📆 Dia 18/11 e 19/11 (Sexta-feira e Sábado)
🔴 Assista em Allan Franzotti (18/11) & Decow do Canal (19/11)
⏰ 20:00 BRT
Você não vai querer perder esses prêmios...
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
Fique ligado nas Redes Sociais dos nossos Criadores, e no Discord do Triunfo Royale, para estar por dentro de todas as novidades!
Nos vemos em duplas na Arena! 👑
#TriunfoRoyale22