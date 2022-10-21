Triunfo Royale: TROLLADA DO CHAT II !
O Triunfo Royale está de volta com a 2ª edição da Trollada do Chat! Leia mais sobre o formato geral do evento de batalhas 2v2 AQUI.
Em Setembro, botamos a Comunidade e parte dos nossos maiores Criadores de Conteúdo de Clash Royale Brasil numa batalha de peso, onde todos deveriam jogar apenas com Construções. Em Outubro, vamos reviver uma das etapas mais troll e divertidas do Triunfo!
A Roleta está de volta com a Trollada do Chat II !
👉 A Etapa Trollada do Chat II tem o objetivo de trazer AINDA MAIS caos e interação com os espectadores das Transmissões do Torneio! Decisões MUITO importantes… e TROLL... estarão nas mãos da nossa Comunidade.
A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão completar pequenas missões, pré-determinadas por meio de Enquete no Chat.
É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ! Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz da Comunidade.
👉 As Decisões da Comunidade serão diferentes a cada Fase da Competição. Tais missões incluem diferentes dinâmicas, como: Obrigatoriedades e Banimentos de Cartas, Ativação da Torre do Rei inimiga em menos de 1 minuto de jogo, entre outras.
Para que a Competição seja justa, as Trolladas serão atribuídas por Grupo, na Fase de Grupos. Ou seja, o que a Comunidade definir, será aplicado igualmente a todos os jogadores do Grupo em questão.
🎡 Além disso, a grande Roleta Royale definirá o Modo de Jogo da Fase de Grupos, e também do Chaveamento Final! 👀
Classificatórias da Comunidade
Como são formadas as Duplas?
➡️ Nas 7 Etapas Mensais, os Criadores de Conteúdo inscritos em cada mês são responsáveis por abrir 1 Torneio de 1000 jogadores cada. Dessa vez, teremos 12 Criadores de Conteúdo participando.
Fique ligado no servidor de Discord do Triunfo Royale para votar no Modo de Jogo das Classificatórias!
👉 O primeiro classificado de cada Torneio irá se juntar a esse Criador de Conteúdo e os dois competirão lado a lado na Trollada do Chat II nos dias 26/10 e 27/10, com chance de levar muitos prêmios para casa!
Confira os Criadores participantes:
E também onde e quando serão seus torneios:
Sábado, 22 de Outubro:
- 18:00 BRT
- 19:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
Domingo, 23 de Outubro:
- 22:00 BRT
Segunda-feira, 24 de Outubro:
- 19:00 BRT
- 19:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
- 20:00 BRT
Dia 26 de Outubro temos a Fase de Grupos que definirá quem estará na Final, dia 27 de Outubro!
Que saber em que posição está seu Criador de Conteúdo preferido? Confira o Ranking Geral 👇
Caso não consiga se classificar, não se preocupe! Terá mais chances no futuro. Mesmo não participando como concorrente, você também terá a oportunidade de participar como espectador e ganhar prêmios!
Transmissões da Trollada do Chat II
As lives da Qualificatória Mensal de Outubro serão com o Kennedy Clash e Allan Franzotti!
📆 Dia 26/10 e 27/10 (quarta e quinta-feira)
🔴 Assista em Decow do Canal (26/10) & Kennedy Clash (27/10)
⏰ 20:00 BRT
Você não vai querer perder esses prêmios...
Vai ficar de fora do MAIOR evento de Clash Royale voltado exclusivamente à comunidade brasileira?
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Nos vemos em duplas na Arena! 👑
#TriunfoRoyale22