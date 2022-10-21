👉 A Etapa Trollada do Chat II tem o objetivo de trazer AINDA MAIS caos e interação com os espectadores das Transmissões do Torneio! Decisões MUITO importantes… e TROLL... estarão nas mãos da nossa Comunidade.

A partir da Fase 2 do evento, já em duplas, todos os Criadores e jogadores da Comunidade deverão completar pequenas missões, pré-determinadas por meio de Enquete no Chat.

É isso mesmo, a vida desse pessoal será dificultada por VOCÊ! Além disso, os espectadores terão a chance de levar Emotes e um Pass Royale no Quiz da Comunidade.