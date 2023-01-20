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20/01/2023
Blog – Clash Royale

Mudanças no Supercell ID

Queremos compartilhar com vocês alguns recursos que vamos adicionar ao Supercell ID em breve. Esperamos que as novidades facilitem o uso do Supercell ID e aumentem a segurança do serviço para que você nunca precise se preocupar.

Alterando o endereço de e-mail do Supercell ID

Em breve, você terá a opção de mudar o endereço de e-mail vinculado ao seu Supercell ID por meio das configurações do jogo. Ao fazer a alteração de e-mail, será preciso inserir um código de confirmação enviado ao seu endereço atual.

O melhor disso tudo é que, ao mudar o e-mail registrado, a alteração será implementada em todos os jogos vinculados ao seu Supercell ID.

Novo recurso de proteção de conta

Uma nova opção de segurança estará disponível para o seu Supercell ID nas próximas semanas. Com ela, você poderá proteger a sua conta contra recuperação ou acesso indevido por terceiros. Em outras palavras, haverá uma etapa de proteção que exige códigos personalizados ou códigos enviados exclusivamente ao seu telefone para que a conta seja recuperada.

Ativando a proteção de conta

Para usar a nova proteção de conta, é preciso:

  • Um número de telefone ativo ao qual você tenha acesso para receber mensagens de texto.

  • Um local seguro para salvar códigos de recuperação adicionais caso perca acesso ao seu telefone.

Para ativar a proteção de conta, basta tocar em "Supercell ID" nas configurações do jogo. Siga as instruções na tela para habilitar o novo recurso. Após a ativação, a proteção de conta não poderá mais ser desabilitada.

Códigos de recuperação reserva

O que acontece se você perder acesso ao número de telefone vinculado ao seu Supercell ID? Celular quebrado, perdido ou recém-adquirido? Sem problema! Trocar de aparelho é normal, sabemos bem disso. Ao ativar a proteção de conta, você também pode gerar códigos de recuperação reserva.

Esses códigos são para casos em que o usuário não tenha acesso ao telefone e não possa receber o código de verificação enviado por mensagem. Portanto, se precisar, você também pode usar um código reserva. Recomendamos que o código seja mantido em um lugar seguro.

Cada código reserva só pode ser usado uma vez, mas é possível gerar novos códigos sempre que for preciso.

ATENÇÃO: se você perder acesso ao número de telefone e ao endereço de e-mail vinculados ao seu Supercell ID e, além disso, perder o código de recuperação reserva, sua conta NÃO poderá ser recuperada.

Caso você tenha compartilhado sua conta ou informações sobre ela com outra pessoa, nosso suporte não poderá ajudar com relação a pedidos de vários usuários para a ativação da proteção de uma conta.

O novo recurso será implementado em etapas, começando por regiões específicas. Nosso objetivo é monitorar o seu uso antes de torná-lo disponível em outras regiões, então pedimos um pouquinho de paciência.

Para saber mais sobre o recurso, acesse: