Mudanças no Supercell ID
Queremos compartilhar com vocês alguns recursos que vamos adicionar ao Supercell ID em breve. Esperamos que as novidades facilitem o uso do Supercell ID e aumentem a segurança do serviço para que você nunca precise se preocupar.
Alterando o endereço de e-mail do Supercell ID
Em breve, você terá a opção de mudar o endereço de e-mail vinculado ao seu Supercell ID por meio das configurações do jogo. Ao fazer a alteração de e-mail, será preciso inserir um código de confirmação enviado ao seu endereço atual.
O melhor disso tudo é que, ao mudar o e-mail registrado, a alteração será implementada em todos os jogos vinculados ao seu Supercell ID.
Novo recurso de proteção de conta
Uma nova opção de segurança estará disponível para o seu Supercell ID nas próximas semanas. Com ela, você poderá proteger a sua conta contra recuperação ou acesso indevido por terceiros. Em outras palavras, haverá uma etapa de proteção que exige códigos personalizados ou códigos enviados exclusivamente ao seu telefone para que a conta seja recuperada.
Ativando a proteção de conta
Para usar a nova proteção de conta, é preciso:
Um número de telefone ativo ao qual você tenha acesso para receber mensagens de texto.
Um local seguro para salvar códigos de recuperação adicionais caso perca acesso ao seu telefone.
Para ativar a proteção de conta, basta tocar em "Supercell ID" nas configurações do jogo. Siga as instruções na tela para habilitar o novo recurso. Após a ativação, a proteção de conta não poderá mais ser desabilitada.
Códigos de recuperação reserva
O que acontece se você perder acesso ao número de telefone vinculado ao seu Supercell ID? Celular quebrado, perdido ou recém-adquirido? Sem problema! Trocar de aparelho é normal, sabemos bem disso. Ao ativar a proteção de conta, você também pode gerar códigos de recuperação reserva.
Esses códigos são para casos em que o usuário não tenha acesso ao telefone e não possa receber o código de verificação enviado por mensagem. Portanto, se precisar, você também pode usar um código reserva. Recomendamos que o código seja mantido em um lugar seguro.
Cada código reserva só pode ser usado uma vez, mas é possível gerar novos códigos sempre que for preciso.
ATENÇÃO: se você perder acesso ao número de telefone e ao endereço de e-mail vinculados ao seu Supercell ID e, além disso, perder o código de recuperação reserva, sua conta NÃO poderá ser recuperada.
Caso você tenha compartilhado sua conta ou informações sobre ela com outra pessoa, nosso suporte não poderá ajudar com relação a pedidos de vários usuários para a ativação da proteção de uma conta.
O novo recurso será implementado em etapas, começando por regiões específicas. Nosso objetivo é monitorar o seu uso antes de torná-lo disponível em outras regiões, então pedimos um pouquinho de paciência.
Para saber mais sobre o recurso, acesse: