Uma nova opção de segurança estará disponível para o seu Supercell ID nas próximas semanas. Com ela, você poderá proteger a sua conta contra recuperação ou acesso indevido por terceiros. Em outras palavras, haverá uma etapa de proteção que exige códigos personalizados ou códigos enviados exclusivamente ao seu telefone para que a conta seja recuperada.

Ativando a proteção de conta

Para usar a nova proteção de conta, é preciso:



Um número de telefone ativo ao qual você tenha acesso para receber mensagens de texto.



Um local seguro para salvar códigos de recuperação adicionais caso perca acesso ao seu telefone.



Para ativar a proteção de conta, basta tocar em "Supercell ID" nas configurações do jogo. Siga as instruções na tela para habilitar o novo recurso. Após a ativação, a proteção de conta não poderá mais ser desabilitada.



Códigos de recuperação reserva

O que acontece se você perder acesso ao número de telefone vinculado ao seu Supercell ID? Celular quebrado, perdido ou recém-adquirido? Sem problema! Trocar de aparelho é normal, sabemos bem disso. Ao ativar a proteção de conta, você também pode gerar códigos de recuperação reserva.



Esses códigos são para casos em que o usuário não tenha acesso ao telefone e não possa receber o código de verificação enviado por mensagem. Portanto, se precisar, você também pode usar um código reserva. Recomendamos que o código seja mantido em um lugar seguro.



Cada código reserva só pode ser usado uma vez, mas é possível gerar novos códigos sempre que for preciso.

