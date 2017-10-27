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27/10/2017
Blog – Clash Royale

Veja a King's Cup II dia 28 e 29!

A King’s Cup voltou! Este Sábado e Domingo, vá ao canal de Youtube do Clash Royalepara ver a King’s Cup II, um torneio de dois dias que junta oito Youtubers, oito jogadores profissionais de Clash Royale e muitos fãs competindo por um lugar ao lado deles. 

Oh, e já dissemos que há um prêmio de $200,000 para ganhar?

O que precisa de saber:

  • No Dia 1 do evento, mais de 500 fãs de Clash Royale vão participar num torneio aberto que consiste em batalhas 1v1 durante 5 sessões de uma hora.

  • No Dia 2, os 8 melhores Desafiantes do torneio aberto vão ser escolhidos para uma equipe com um Youtuber e um jogador profissional para competir na fase final.

O que precisa mesmo de saber:

Boa sorte a todos os que vão participar, e para o resto do mundo - desfrutem do show!