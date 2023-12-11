10/12/2023
Blog – Clash Royale
VOCÊ TEM SE COMPORTADO?
O Corredor Noel está chegando na cidade com presentes para todos!
A partir de 4 de dezembro, vamos contar todos os emotes usados, e o Corredor Noel vai ver quantos deles são MALVADOS ou BONZINHOS.
Um novo visual de torre será liberado gratuitamente no dia 25 de dezembro dependendo do comportamento dos jogadores!
Recompensa dos BONZINHOS: Boneco de neve Gelinho
Recompensa dos MALVADOS: Goblin ranzinza
DÚVIDAS?
Como saber que lado está vencendo?
Você pode acompanhar o progresso de cada lado na seção News Royale!
Quais emotes são considerados bonzinhos ou malvados?
Só o Corredor Noel sabe. Mas, no fundo, você também sabe.
O que acontece com o lado perdedor?
O visual de torre ficará disponível na loja para ser comprado.