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15/03/2024
Blog – Clash Royale

VOTE NO MELHOR VISUAL DE TORRE MÁGICO

O seu voto é encantado! Escolha, dentre os finalistas, o seu visual de torre favorito. O vencedor será adicionado ao jogo! Você pode escolher uma vez, mas não pode mudar de voto, então pense bem!

Que vença o melhor visual!

CONFIRA OS CANDIDATOS NO MAKE!

Reino da magia sombria por DendeDZG

Carrinho de coelho mágico por Naji Kadalayi

Torre do sapo encantado por LukeDraw

Torre do porco enfeitiçado por czaromaro

Caixas mágicas por Naji Kadalayi