15/03/2024
Blog – Clash Royale
VOTE NO MELHOR VISUAL DE TORRE MÁGICO
O seu voto é encantado! Escolha, dentre os finalistas, o seu visual de torre favorito. O vencedor será adicionado ao jogo! Você pode escolher uma vez, mas não pode mudar de voto, então pense bem!
Que vença o melhor visual!
CONFIRA OS CANDIDATOS NO MAKE!
Reino da magia sombria por DendeDZG
Carrinho de coelho mágico por Naji Kadalayi
Torre do sapo encantado por LukeDraw
Torre do porco enfeitiçado por czaromaro
Caixas mágicas por Naji Kadalayi