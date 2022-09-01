BEM-VINDO AO CLASH FEST!
O Clash Fest será uma celebração especial de Clash durante um mês INTEIRO, que contará com eventos exclusivos dentro e fora do jogo em Clash Royale e Clash of Clans!
Vamos comemorar o maior evento Clash do ano com muitos prêmios fantásticos. Prepare-se para testar suas habilidades com 7 desafios no jogo - cada um focado em um tema diferente - e aproveite os conteúdos exclusivos em nossas páginas das redes sociais, como documentários, bastidores, eventos para criadores, entrevistas e muito mais!
E se por acaso você for fã de E-sports... Nós também teremos novidades!
O Clash Fest cobrirá todos os eventos relacionados às Finais Mundiais, que serão realizadas em Helsinque, Finlândia, entre os dias 23 e 25 de setembro!
Manteremos você informado à medida que o tempo avança, mas, por enquanto, vamos nos concentrar nos 7 Desafios do jogo. 👀
7 DESAFIOS DO CLASH FEST
Haverá um total de 7 desafios únicos ao longo de setembro e início de outubro. Cada um terá um prêmio especial que será sorteado para qualquer pessoa que tentar cada um dos desafios.
Sim, mesmo tentando apenas uma vez!
1º de Setembro
Desafio #1: Desafio do Elixir Triplo
EMOTE: Complete o Desafio e ganhe um Emote exclusivo da Festa de Elixir do Golem!
Prêmio do sorteio: Ingressos, voos e hotéis para a Final Mundial em Helsinque para o vencedor + 1 amigo
Observação: O vencedor deverá ter as condições necessárias para viajar às Finais Mundiais que será entre o dia 23 e 25 de Setembro em Helsinque, Finlândia.
O vencedor receberá uma mensagem dentro do jogo (ícone de envelope no canto esquerdo da vila) e deverá resgatar esse prêmio no prazo de 24 horas.
Caso o vencedor não responda, ou não tiver as condições para viajar pelas restrições de voos, documentos ou outros motivos, será feito um novo sorteio até acharmos um vencedor.
5 de Setembro
Desafio #2: Desafio Retrô Royale
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote do Goblin do Carnaval
Prêmio do sorteio: edição limitada P.E.K.K.A Dourada assinada pela equipe CR e um iPad
12 de Setembro
Desafio #3: Desafio de Duelo
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote de Auto-cura
16 de Setembro
Desafio #4: 2v2
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote da Saudação Épica!
Prêmio do sorteio: Merch Box de Clash Royale para o vencedor e seus companheiros de clã
19 de Setembro
Desafio #5: Duelo Amistoso com Proibições
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote que Tudo Vê
23 de Setembro
Desafio #6: Morte Súbita
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote Observando Você
Prêmio do sorteio: 10 vencedores receberão artigos de promoção de Clash Royale Esports
26 de Setembro a 2 de Outubro
#7 Desafio: Batalha de Reforço Amistosa
EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote de Alta Voltagem
É hora de lutar pela glória, recompensas e muita diversão!
QUE OS JOGOS COMECEM!