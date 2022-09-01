Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
1/09/2022
Blog – Clash Royale

BEM-VINDO AO CLASH FEST!

O Clash Fest será uma celebração especial de Clash durante um mês INTEIRO, que contará com eventos exclusivos dentro e fora do jogo em Clash Royale e Clash of Clans!

Vamos comemorar o maior evento Clash do ano com muitos prêmios fantásticos. Prepare-se para testar suas habilidades com 7 desafios no jogo - cada um focado em um tema diferente - e aproveite os conteúdos exclusivos em nossas páginas das redes sociais, como documentários, bastidores, eventos para criadores, entrevistas e muito mais!

E se por acaso você for fã de E-sports... Nós também teremos novidades!

O Clash Fest cobrirá todos os eventos relacionados às Finais Mundiais, que serão realizadas em Helsinque, Finlândia, entre os dias 23 e 25 de setembro!

Manteremos você informado à medida que o tempo avança, mas, por enquanto, vamos nos concentrar nos 7 Desafios do jogo. 👀

7 DESAFIOS DO CLASH FEST

Haverá um total de 7 desafios únicos ao longo de setembro e início de outubro. Cada um terá um prêmio especial que será sorteado para qualquer pessoa que tentar cada um dos desafios.

Sim, mesmo tentando apenas uma vez!

1º de Setembro

  • Desafio #1: Desafio do Elixir Triplo

  • EMOTE: Complete o Desafio e ganhe um Emote exclusivo da Festa de Elixir do Golem!

  • Prêmio do sorteio: Ingressos, voos e hotéis para a Final Mundial em Helsinque para o vencedor + 1 amigo

Observação: O vencedor deverá ter as condições necessárias para viajar às Finais Mundiais que será entre o dia 23 e 25 de Setembro em Helsinque, Finlândia.

O vencedor receberá uma mensagem dentro do jogo (ícone de envelope no canto esquerdo da vila) e deverá resgatar esse prêmio no prazo de 24 horas.

Caso o vencedor não responda, ou não tiver as condições para viajar pelas restrições de voos, documentos ou outros motivos, será feito um novo sorteio até acharmos um vencedor.

5 de Setembro

  • Desafio #2: Desafio Retrô Royale

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote do Goblin do Carnaval

  • Prêmio do sorteio: edição limitada P.E.K.K.A Dourada assinada pela equipe CR e um iPad

12 de Setembro

  • Desafio #3: Desafio de Duelo

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote de Auto-cura

16 de Setembro

  • Desafio #4: 2v2

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote da Saudação Épica!

  • Prêmio do sorteio: Merch Box de Clash Royale para o vencedor e seus companheiros de clã

19 de Setembro

  • Desafio #5: Duelo Amistoso com Proibições

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote que Tudo Vê

23 de Setembro

  • Desafio #6: Morte Súbita

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote Observando Você

  • Prêmio do sorteio: 10 vencedores receberão artigos de promoção de Clash Royale Esports

26 de Setembro a 2 de Outubro

  • #7 Desafio: Batalha de Reforço Amistosa

  • EMOTE: Complete o desafio e ganhe o Emote de Alta Voltagem

É hora de lutar pela glória, recompensas e muita diversão!

QUE OS JOGOS COMECEM!