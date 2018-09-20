O que são as fichas de troca?
Use as fichas de troca para permutar cartas com seus colegas de clã, inclusive cartas lendárias!
Use as fichas de troca para permutar cartas com seus colegas de clã, inclusive cartas lendárias!
Você encontra as fichas de troca nos prêmios de guerra (a mais nova recompensa da Guerra de Clãs), nos desafios especiais e na loja.
Você precisa de uma ficha de troca para iniciar uma troca, mas não para aceitar uma.
Em caso de cancelamento durante a troca, tanto da sua parte quanto da parte de um colega de clã, sua ficha de troca será devolvida! Você só gasta a sua ficha de troca quando a transação for efetivada.
Você encontra as fichas de troca nos prêmios de guerra (a mais nova recompensa da Guerra de Clãs), nos desafios especiais e na loja.
Você precisa de uma ficha de troca para iniciar uma troca, mas não para aceitar uma.
Em caso de cancelamento durante a troca, tanto da sua parte quanto da parte de um colega de clã, sua ficha de troca será devolvida! Você só gasta a sua ficha de troca quando a transação for efetivada.
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale
Nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale