A 26 de Outubro (Dia da atualização), vamos redefinir os troféus de todos os jogadores nas ligas atuais pela última vez.



Será como a redefinição normal de uma temporada, então vão conseguir obter recompensas acima dos 5000 troféus outra vez.



Mas em vez de usar seu número de troféus mais recente, usaremos a maior quantidade de troféus que você já conseguiu, e a contagem de troféus após o reset será limitada a 6600 troféus.

Você manterá todos os seus emblemas e conquistas anteriores, mas a temporada atual não contará. O que significa que se você for o jogador número 1 nas Ligas quando o reset acontecer em 26 de outubro, isso não será levado em consideração e você não receberá a conquista/emblema "Número 1".

Isso ocorre porque não é uma temporada completa.



Seus troféus mais altos e melhor classificação da temporada (se você tiver um) serão exibidos na nova seção "Legado" do perfil do jogador.



A Rota das Lendas estará imediatamente disponível para jogar com um conjunto completo de recompensas, mas a Temporada será muito mais curta que o normal (12 dias).