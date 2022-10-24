Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
24/10/2022
Blog – Clash Royale

O que vai acontecer com os seus troféus?

Com a chegada da Rota das Lendas, as ligas foram separadas do caminho de troféus.

Então o que vai acontecer quando a atualização estiver ao vivo?

QUANDO A ATUALIZAÇÃO ESTIVER AO VIVO!

A 26 de Outubro (Dia da atualização), vamos redefinir os troféus de todos os jogadores nas ligas atuais pela última vez.

Será como a redefinição normal de uma temporada, então vão conseguir obter recompensas acima dos 5000 troféus outra vez.

Mas em vez de usar seu número de troféus mais recente, usaremos a maior quantidade de troféus que você já conseguiu, e a contagem de troféus após o reset será limitada a 6600 troféus.

Você manterá todos os seus emblemas e conquistas anteriores, mas a temporada atual não contará. O que significa que se você for o jogador número 1 nas Ligas quando o reset acontecer em 26 de outubro, isso não será levado em consideração e você não receberá a conquista/emblema "Número 1".

Isso ocorre porque não é uma temporada completa.

Seus troféus mais altos e melhor classificação da temporada (se você tiver um) serão exibidos na nova seção "Legado" do perfil do jogador.

A Rota das Lendas estará imediatamente disponível para jogar com um conjunto completo de recompensas, mas a Temporada será muito mais curta que o normal (12 dias).

QUANDO A PRIMEIRA TEMPORADA RANKEADA COMEÇA!

A 7 de novembro, a primeira temporada ranqueada completa da Rota das Lendas começará e seus troféus não serão redefinidos.

Você poderá continuar sua jornada no Caminho de Troféus!

Na Rota das Lendas, todos os jogadores serão colocados no Desafiante I e receberão multiplicadores de vitórias, dependendo de sua classificação no final da temporada teaser. Eles também receberão as insígnias e conquistas apropriadas de acordo com sua conclusão na Temproada Teaser

Veja mais informações sobre a Rota das Lendas e os multiplicadores de vitórias no artigo de atualização aqui!