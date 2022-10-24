O que vai acontecer com os seus troféus?
Com a chegada da Rota das Lendas, as ligas foram separadas do caminho de troféus.
Então o que vai acontecer quando a atualização estiver ao vivo?
QUANDO A ATUALIZAÇÃO ESTIVER AO VIVO!
A 26 de Outubro (Dia da atualização), vamos redefinir os troféus de todos os jogadores nas ligas atuais pela última vez.
Será como a redefinição normal de uma temporada, então vão conseguir obter recompensas acima dos 5000 troféus outra vez.
Mas em vez de usar seu número de troféus mais recente, usaremos a maior quantidade de troféus que você já conseguiu, e a contagem de troféus após o reset será limitada a 6600 troféus.
Você manterá todos os seus emblemas e conquistas anteriores, mas a temporada atual não contará. O que significa que se você for o jogador número 1 nas Ligas quando o reset acontecer em 26 de outubro, isso não será levado em consideração e você não receberá a conquista/emblema "Número 1".
Isso ocorre porque não é uma temporada completa.
Seus troféus mais altos e melhor classificação da temporada (se você tiver um) serão exibidos na nova seção "Legado" do perfil do jogador.
A Rota das Lendas estará imediatamente disponível para jogar com um conjunto completo de recompensas, mas a Temporada será muito mais curta que o normal (12 dias).
QUANDO A PRIMEIRA TEMPORADA RANKEADA COMEÇA!
A 7 de novembro, a primeira temporada ranqueada completa da Rota das Lendas começará e seus troféus não serão redefinidos.
Você poderá continuar sua jornada no Caminho de Troféus!
Na Rota das Lendas, todos os jogadores serão colocados no Desafiante I e receberão multiplicadores de vitórias, dependendo de sua classificação no final da temporada teaser. Eles também receberão as insígnias e conquistas apropriadas de acordo com sua conclusão na Temproada Teaser
Veja mais informações sobre a Rota das Lendas e os multiplicadores de vitórias no artigo de atualização aqui!