Entre no Exército de Goblins!



A partir de 14 de junho, use cartas com Goblins nas batalhas normais ou no modo diversão para fortalecer o Exército de Goblins e receber tesouros!

Durante o evento, o progresso dos jogadores será acompanhado e atualizado diariamente no News Royale. Assim que a meta for atingida e Goblins suficientes fizerem parte do exército, o raide continuará e todos os jogadores receberão parte do tesouro encontrado no castelo!