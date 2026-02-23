Skip to content
23/02/2026
Blog – Clash Royale

Ajustes de balanceamento de fevereiro

23 de fevereiro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Goblins Heroicos

Tamanho da brigada: 4 → 3

Duração da bandeira: 7s → 5s

Os Goblins Heroicos estavam muito exibidos na arena, então diminuímos um pouco o poder deles para as batalhas continuarem justas e divertidas.

CORREÇÕES DE ERROS 🐛

Mago Heroico

Dano causado pelo Tornado à torre da coroa: 120 → 43

Corrigimos um erro do Mago Heroico que fazia o Tornado causar dano em excesso às torres da coroa.

2 de fevereiro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Mini P.E.K.K.A Heroica

Tempo de preparo: 20s → 22s (+10%)

Por quê? A Mini P.E.K.K.A Heroica continuou causando o caos com a sua habilidade, então estamos deixando o tempo de carregamento um pouco mais longo.

Evolução da Bruxa

Cura por Esqueleto: 60 → 53 (-11%)

Por quê? A Bruxa evoluída vinha desafiando a morte há bastante tempo graças à sua habilidade de cura. Por isso, reduzimos a quantidade de pontos de saúde dela que são restaurados quando os Esqueletos passam dessa para uma melhor.

Gigante

Pontos de saúde: 4.090 → 3.968 (-3%)

Por quê? Desde que se tornou um herói, o Gigante Heroico é presença constante no modo ranqueado. Com menos pontos de saúde, ele poderá receber menos dano para ajudar os seus aliados.

Cemitério

Melhoria no padrão de surgimento

Por quê? Na versão anterior, os Esqueletos apareciam muito próximos às torres. Agora, eles surgirão mais longe do centro do feitiço, deixando mais tempo para a preparação da defesa.

Servos

Velocidade de ataque: 1,1s → 1,2s (+9%)

Por quê? Depois da melhoria de alcance, os Servos passaram a dominar os céus. A redução na velocidade de ataque abrirá mais espaço para outras tropas aéreas.

Três Mosqueteiras

Velocidade de ataque: 1,2s → 1,3s (+8%)

Por quê? Após a reformulação de novembro, as Três Mosqueteiras tornaram-se letais nos combates corpo a corpo. Uma redução na velocidade de ataque impede que os inimigos sejam dilacerados rápido demais.

MELHORIAS ⬆️

Mago Heroico

Aumento da força de atração do Tornado

Por quê? O Tornado do Mago Heroico não estava agrupando as tropas corretamente para o lançamento da bola de fogo. Uma atração maior ajudará a melhorar a eficiência da habilidade.

Evolução da Escavadeira de Goblins

Goblins gerados no segundo surgimento: 1 → 2 (+100%)

Por quê? Mesmo depois da melhoria mais recente, a Escavadeira de Goblins evoluída ainda não estava se ajustando ao meta. Agora, ela gera dois Goblins a cada ressurgimento para garantir que nenhum deles fique dormindo no ponto!

P.E.K.K.A Evolução

Cura de tropas pequenas: 409 → 430 (+5%)

Cura de tropas médias: 778 → 819 (+5%)

Cura de tropas grandes: 1.477 → 1.551 (+5%)

Por quê? P.E.K.K.A. As outras evoluções da muvuca na ponte deixaram a evolução da P.E.K.K.A. comendo poeira. Nós aumentamos a cura recebida em cada eliminação para ajudá-la a durar mais tempo na arena.

REFORMULAÇÕES 🔄

Mosqueteira Heroica

Alcance da torreta: 5,5 quadrados → 3,5 quadrados (-36%)

Tempo de mobilização: 2s → 1s (-50%)

Por quê? A redução do tempo de mobilização da Mosqueteira Heroica realizada no mês passado a deixou menos responsiva do que o esperado. Por isso, revertemos a mudança e reduzimos o alcance da torreta, dificultando que ela mirasse nas torres da coroa e permitindo contra-ataques melhores.

CORREÇÕES DE ERROS 🐛

Balão

Pontos de saúde: 1.679 → 1.676 (-1%)

Barril de Bárbaro

Dano: 230 → 232 (+1%)

No nível 16, ao contrário dos outros níveis, a combinação do Barril de Bárbaro e do Espírito Elétrico não era suficiente para derrotar os Destruidores de Muros. Além disso, o Caçador precisava de três ataques em vez de apenas dois para derrotar um Balão. Fizemos pequenos ajustes nas estatísticas deles para corrigir a inconsistência entre os níveis.

Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale