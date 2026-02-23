Ajustes de balanceamento de fevereiro
23 de fevereiro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Goblins Heroicos
Tamanho da brigada: 4 → 3
Duração da bandeira: 7s → 5s
Os Goblins Heroicos estavam muito exibidos na arena, então diminuímos um pouco o poder deles para as batalhas continuarem justas e divertidas.
CORREÇÕES DE ERROS 🐛
Mago Heroico
Dano causado pelo Tornado à torre da coroa: 120 → 43
Corrigimos um erro do Mago Heroico que fazia o Tornado causar dano em excesso às torres da coroa.
2 de fevereiro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Mini P.E.K.K.A Heroica
Tempo de preparo: 20s → 22s (+10%)
Por quê? A Mini P.E.K.K.A Heroica continuou causando o caos com a sua habilidade, então estamos deixando o tempo de carregamento um pouco mais longo.
Evolução da Bruxa
Cura por Esqueleto: 60 → 53 (-11%)
Por quê? A Bruxa evoluída vinha desafiando a morte há bastante tempo graças à sua habilidade de cura. Por isso, reduzimos a quantidade de pontos de saúde dela que são restaurados quando os Esqueletos passam dessa para uma melhor.
Gigante
Pontos de saúde: 4.090 → 3.968 (-3%)
Por quê? Desde que se tornou um herói, o Gigante Heroico é presença constante no modo ranqueado. Com menos pontos de saúde, ele poderá receber menos dano para ajudar os seus aliados.
Cemitério
Melhoria no padrão de surgimento
Por quê? Na versão anterior, os Esqueletos apareciam muito próximos às torres. Agora, eles surgirão mais longe do centro do feitiço, deixando mais tempo para a preparação da defesa.
Servos
Velocidade de ataque: 1,1s → 1,2s (+9%)
Por quê? Depois da melhoria de alcance, os Servos passaram a dominar os céus. A redução na velocidade de ataque abrirá mais espaço para outras tropas aéreas.
Três Mosqueteiras
Velocidade de ataque: 1,2s → 1,3s (+8%)
Por quê? Após a reformulação de novembro, as Três Mosqueteiras tornaram-se letais nos combates corpo a corpo. Uma redução na velocidade de ataque impede que os inimigos sejam dilacerados rápido demais.
MELHORIAS ⬆️
Mago Heroico
Aumento da força de atração do Tornado
Por quê? O Tornado do Mago Heroico não estava agrupando as tropas corretamente para o lançamento da bola de fogo. Uma atração maior ajudará a melhorar a eficiência da habilidade.
Evolução da Escavadeira de Goblins
Goblins gerados no segundo surgimento: 1 → 2 (+100%)
Por quê? Mesmo depois da melhoria mais recente, a Escavadeira de Goblins evoluída ainda não estava se ajustando ao meta. Agora, ela gera dois Goblins a cada ressurgimento para garantir que nenhum deles fique dormindo no ponto!
P.E.K.K.A Evolução
Cura de tropas pequenas: 409 → 430 (+5%)
Cura de tropas médias: 778 → 819 (+5%)
Cura de tropas grandes: 1.477 → 1.551 (+5%)
Por quê? P.E.K.K.A. As outras evoluções da muvuca na ponte deixaram a evolução da P.E.K.K.A. comendo poeira. Nós aumentamos a cura recebida em cada eliminação para ajudá-la a durar mais tempo na arena.
REFORMULAÇÕES 🔄
Mosqueteira Heroica
Alcance da torreta: 5,5 quadrados → 3,5 quadrados (-36%)
Tempo de mobilização: 2s → 1s (-50%)
Por quê? A redução do tempo de mobilização da Mosqueteira Heroica realizada no mês passado a deixou menos responsiva do que o esperado. Por isso, revertemos a mudança e reduzimos o alcance da torreta, dificultando que ela mirasse nas torres da coroa e permitindo contra-ataques melhores.
CORREÇÕES DE ERROS 🐛
Balão
Pontos de saúde: 1.679 → 1.676 (-1%)
Barril de Bárbaro
Dano: 230 → 232 (+1%)
No nível 16, ao contrário dos outros níveis, a combinação do Barril de Bárbaro e do Espírito Elétrico não era suficiente para derrotar os Destruidores de Muros. Além disso, o Caçador precisava de três ataques em vez de apenas dois para derrotar um Balão. Fizemos pequenos ajustes nas estatísticas deles para corrigir a inconsistência entre os níveis.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale