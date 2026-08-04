Espírito de Fogo

Espírito de Gelo

Espírito Curador

Espírito Elétrico

Pontos de saúde: 230 → 217 (-6%)

Não se conectam mais às torres da coroa por conta própria.

São derrotados com um único golpe pelas Arqueiras, pela Rainha Arqueira, pelo Bombardeiro, pela Mosqueteira e pela Tesla.

Desde que a arena surgiu, o Tronco odeia o Lenhador, a Mini P.E.K.K.A adora panquecas, e as cartas decisivas e os feitiços são elementos essenciais de um bom deck do Clash Royale. Quando os jogadores começam a retirá-los do deck, esse geralmente é um sinal claro de que há algo errado com o meta.

No cenário atual, as tropas de suporte e os feitiços vêm sendo substituídos pelos espíritos em muitos decks, deixando-os com apenas um ou mesmo nenhum feitiço. Manter muitos espíritos no seu deck é vantajoso, pois eles não só permitem acelerar o uso dos seus heróis e evoluções, como também oferecem um custo-benefício incrível por 1 de elixir. Eles atordoam, curam, distraem, eliminam hordas e infligem dano gradual às torres da coroa, tudo isso enquanto colocam em jogo mais rapidamente as cartas de maior impacto do seu deck. Na grande maioria das situações, mobilizar um espírito garante um ganho de elixir, uma vantagem que abre margem para certos estilos de jogo em que os espíritos exercem pressão constante na partida sem correr nenhum risco, o que pode ser frustrante para os adversários.

Não é surpresa que, em 2026, os espíritos tenham alcançado uma taxa de uso combinada de 53% entre os 200 melhores jogadores e de 31% no modo Ranqueado, mas, com a mudança nos pontos de saúde, seu valor nas batalhas não será mais garantido. Em vez disso, será preciso decidir caso a caso se vale a pena mobilizá-los. Eliminar a capacidade deles de pressionar as torres, consolidando o seu papel como cartas de distração, rotação rápida e controle de multidão, tornará o seu uso mais deliberado. Ao longo dos próximos meses, vamos acompanhar as suas taxas de uso e de vitória, tanto no modo competitivo quanto no caminho de troféus, e verificar se os espíritos continuam substituindo as tropas de suporte e os feitiços nos decks.

Observação: os ajustes de balanceamento em andamento incluíam uma segunda opção de enfraquecimento para o Espírito. Após analisarmos os seus comentários, optamos pela redução dos pontos de saúde em vez da velocidade. Por quê?

Acreditamos que a redução nos pontos de saúde terá um impacto maior, alterando interações defensivas mais importantes sem modificar o comportamento de movimento dos personagens. No entanto, uma redução na velocidade ainda está nos planos para futuros ajustes de balanceamento.