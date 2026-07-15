Após lermos os comentários da comunidade, nós entendemos como pode ser frustrante ter que esperar tanto para liberar o modo Ranqueado. Observamos que muitos jogadores chegavam perto de conquistar os troféus necessários, mas acabavam perdendo-os de uma hora para a outra ou viam a quantidade exigida aumentar em 500 com o início de uma nova temporada.

Para oferecer aos jogadores mais oportunidades de entrar no ritmo e participar do modo Ranqueado de forma acessível, diminuiremos o número de troféus necessários para 13.000 a partir de hoje. Também ampliaremos para dois meses o intervalo entre os aumentos na quantidade exigida, até alcançarmos novamente a marca de 14.000 troféus.

O novo número de troféus necessários já foi implementado e seguirá aumentando da seguinte maneira:

Julho e agosto: 13.000 troféus

Setembro e outubro: 13.500 troféus

Novembro: 14.000 troféus

Esta não será a última alteração que faremos no modo Ranqueado. Nós continuaremos monitorando a experiência, lendo os comentários de vocês e implementando mudanças quando necessário. Temos mais atualizações planejadas para melhorar a experiência competitiva dos jogadores de alto nível até o fim do ano, então fiquem de olho nas últimas notícias.

Nós nos vemos na arena.

Equipe do Clash Royale