Libere um herói DE GRAÇA

Assim que a atualização for lançada, os jogadores a partir da arena 5 receberão 200 moedas de herói para escolher o próximo herói da sua coleção. As moedas de herói (anteriormente conhecidas como fragmentos de herói) podem ser usadas para liberar o herói que você quiser!

Você já tem quase 200 moedas? Não se preocupe, a quantidade total poderá exceder o limite desta vez. A partir de agora, o máximo de moedas de herói será 200, então libere o seu próximo herói assim que tiver moedas suficientes! Após receber as 200 moedas de herói gratuitas como compensação pela reformulação, as moedas excedentes serão convertidas em gemas na proporção de um para um.

Os jogadores que já tiverem liberado os heróis terão três meses de prazo após o lançamento da atualização para resgatar as moedas de herói deste evento. Se você é iniciante no jogo, receberá 200 moedas de herói ao alcançar a arena 5.

Você pode ganhar até 75 moedas de herói por temporada na categoria livre do Pass Royale!

Escolha os seus heróis

Agora, os heróis não serão mais concedidos ao acaso. Você poderá escolher o herói que quer liberar!

Quando tiver 200 moedas de herói, vá até a aba de itens mágicos e procure a seção de heróis. Lá, toque em "Liberar" e escolha o herói a ser adquirido com as suas moedas.

Novos heróis disponíveis imediatamente

Separe as suas moedas de herói! A partir de agora, os novos heróis poderão ser liberados assim que forem lançados. Então, ao juntar 200 moedas de herói, você já poderá obter o seu!