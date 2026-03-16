Atualização de meados de março
A comemoração do nosso aniversário foi incrível, e esperamos que vocês também tenham curtido muito! Agora, é hora de darmos mais um passo adiante na nossa trajetória. No início deste mês, nós anunciamos que uma atualização em meados de março traria mudanças grandes. Hoje, dia 16 de março, elas finalmente chegaram ao Clash Royale.
Confira as novidades:
Novo sistema de liberação de heróis
Libere um herói DE GRAÇA
Escolha os seus heróis
Novos heróis disponíveis imediatamente
Reformulação dos espaços do deck: uma evolução, um herói e um curinga
Mudanças nos baús da sorte mágicos de 5 estrelas
Outras mudanças, melhorias e correções
Veja os detalhes a seguir!
NOVO SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE HERÓIS
Libere um herói DE GRAÇA
Assim que a atualização for lançada, os jogadores a partir da arena 5 receberão 200 moedas de herói para escolher o próximo herói da sua coleção. As moedas de herói (anteriormente conhecidas como fragmentos de herói) podem ser usadas para liberar o herói que você quiser!
Você já tem quase 200 moedas? Não se preocupe, a quantidade total poderá exceder o limite desta vez. A partir de agora, o máximo de moedas de herói será 200, então libere o seu próximo herói assim que tiver moedas suficientes! Após receber as 200 moedas de herói gratuitas como compensação pela reformulação, as moedas excedentes serão convertidas em gemas na proporção de um para um.
Os jogadores que já tiverem liberado os heróis terão três meses de prazo após o lançamento da atualização para resgatar as moedas de herói deste evento. Se você é iniciante no jogo, receberá 200 moedas de herói ao alcançar a arena 5.
Você pode ganhar até 75 moedas de herói por temporada na categoria livre do Pass Royale!
Escolha os seus heróis
Agora, os heróis não serão mais concedidos ao acaso. Você poderá escolher o herói que quer liberar!
Quando tiver 200 moedas de herói, vá até a aba de itens mágicos e procure a seção de heróis. Lá, toque em "Liberar" e escolha o herói a ser adquirido com as suas moedas.
Novos heróis disponíveis imediatamente
Separe as suas moedas de herói! A partir de agora, os novos heróis poderão ser liberados assim que forem lançados. Então, ao juntar 200 moedas de herói, você já poderá obter o seu!
REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS DO DECK
Atendendo aos pedidos de vocês, estamos reduzindo o número máximo de espaços especiais nos decks de quatro para três. O objetivo da mudança é limitar a complexidade e manter a jogabilidade básica, garantindo que a construção dos decks continue flexível para todos os jogadores.
O modo ranqueado, os eventos e os desafios terão os seguintes espaços:
Um espaço de evolução: somente para evoluções
Um espaço de herói: para heróis e campeões
Um espaço curinga: para evoluções, heróis e campeões
Avance no caminho de troféus para liberar cada um dos espaços!
Um espaço de evolução: arena 3
Um espaço de herói: arena 5
Um espaço curinga: arena 10
Os espaços curinga permitem escolher qual versão da carta você quer usar. Se você já tiver liberado a evolução e o herói de uma carta, poderá alterar entre as duas opções ao colocá-la no espaço curinga. Basta selecionar a carta no deck e tocar no botão de troca!
MUDANÇAS NOS BAÚS DA SORTE MÁGICOS DE 5 ESTRELAS
Os baús da sorte mágicos de 5 estrelas agora concedem mais curingas!
A partir de agora, a quantidade de curingas recebidos nos baús da sorte mágicos de 5 estrelas será no mínimo o equivalente a uma melhoria completa, de acordo com o nível do baú. Isso significa que, a depender da raridade e do nível do baú, você poderá receber até o triplo de curingas. Para compensar as recompensas maiores, nós ajustamos as probabilidades de obtenção de itens.
Confira nas tabelas abaixo os itens que você pode receber em um baú da sorte mágico de 5 estrelas.
Quantidades novas e anteriores de cartas disponíveis por baú da sorte mágico de 5 estrelas a partir do nível 11
|Curingas comuns (anterior)
|Curingas comuns (nova)
|Curingas raros (anterior)
|Curingas raros (nova)
|Curingas épicos (anterior)
|Curingas épicos (nova)
|Curingas lendários (anterior)
|Curingas lendários (nova)
|Curingas de campeão (anterior)
|Curingas de campeão (nova)
|Baú nível 11
|1.200
|1.200
|240
|300 ▲
|30
|30
|3
|4 ▲
|Baú nível 12
|1.400
|1.500 ▲
|280
|400 ▲
|35
|50 ▲
|4
|6 ▲
|3
|3
|Baú nível 13
|1.600
|2.500 ▲
|320
|550 ▲
|40
|70 ▲
|4
|9 ▲
|3
|5 ▲
|Baú nível 14
|1.800
|3.500 ▲
|360
|750 ▲
|45
|100 ▲
|5
|12 ▲
|4
|8 ▲
|Baú nível 15
|2.000
|5.500 ▲
|400
|1.000 ▲
|50
|130 ▲
|6
|14 ▲
|4
|11 ▲
|Baú nível 16
|2.500
|7.500 ▲
|465
|1.400 ▲
|60
|180 ▲
|7
|20 ▲
|5
|15 ▲
Os baús da sorte mágicos de 5 estrelas abaixo do nível 11 continuarão a conceder a mesma quantidade de cartas de antes, que já correspondia a uma melhoria completa.
Probabilidades de obtenção novas e anteriores em baús da sorte mágicos de 5 estrelas a partir do nível 13
|Probabilidade de obtenção (anterior)
|Probabilidade de obtenção (nova)
|Cartas aleatórias
|59,5%
|57,5% ▼
|Curingas comuns
|8%
|9% ▲
|Curingas raros
|7,5%
|8% ▲
|Curingas épicos
|7%
|6,5% ▼
|Curingas lendários
|6,5%
|5,5% ▼
|Curingas de campeão
|6,5%
|4% ▼
|Evolução completa
|5%
|9,5% ▲
A tabela acima refere-se aos baús da sorte mágicos de 5 estrelas a partir do nível 13. As probabilidades de obtenção em baús de níveis inferiores são diferentes porque os jogadores ainda não são elegíveis a receber itens de determinadas raridades.
Leia mais sobre os baús da sorte e as probabilidades de obtenção neste artigo: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh
OUTRAS MUDANÇAS, MELHORIAS E CORREÇÕES
Mudanças e melhorias
Aba social
Toque no ícone do clã para ver as informações do seu clã.
Os amigos serão organizados automaticamente: primeiro os que estão no modo ranqueado, e os demais ordenados pela quantidade de troféus, da maior para a menor.
Pass Royale
Agora, ao tocar nos itens do passe, os nomes deles são exibidos para quem possui o passe atualizado.
Os jogadores abaixo da arena 5 agora recebem um aviso de que podem liberar o herói do passe, mas só poderão usá-lo nas batalhas ao alcançarem a arena 5.
O nome do herói agora aparece no primeiro patamar do passe.
Correções de erros
Tropas e batalhas
O Barril de Bárbaro Heroico não fica mais preso atrás das torres do rei.
A página de estatísticas das Flechas agora exibe os danos das três salvas de flechas.
O Executor e sua evolução agora causam a mesma quantidade de dano.
A evolução da Mosqueteira não pode mais disparar contra as torres.
Modo do C.A.O.S
O modificador comum do Goblin Demolidor não causa mais dano extra com maior alcance ao ser derrotado.
O modificador épico da X-Besta agora atinge alvos ao alcance máximo.
Aba social
O botão da Guerra de Clãs agora aparece em dourado quando há recompensas a resgatar.
Após o fim de uma batalha da Guerra de Clãs, o jogo não redireciona mais você para a tela principal da aba Social.
Pass Royale
Na tela de informações do passe, as recompensas de patamares sujeitas às escolhas do jogador e às probabilidades de obtenção dos baús aparecerão com um asterisco (ex.: liberação de heróis, fragmentos curinga etc.).
Os mesmos números e asteriscos aparecerão na loja e na tela de informações do passe.
A recompensa escolhida será destacada corretamente quando for coletada em patamares com opção de escolha.
Os patamares com opção de escolha exibirão as informações de cada item disponível.
Se você alcançou vários patamares sem coletar as respectivas recompensas, e tocar em um dos primeiros deles, a tela não rolará mais para o último patamar alcançado.
Combinações Táticas
Os Dragões Esqueleto duplicados agora surgem com a quantidade correta de PS e atacam corretamente.
Os Esqueletos invocados pela Bruxa agora têm a quantidade correta de PS e causam a quantidade correta de dano.
O dano causado pela Torre Inferno agora é redefinido ao trocar de alvo.
A X-Besta agora atinge o alvo ao atacar após recarregar.
O hexágono lançador não some mais após a rodada 1.
O botão "Batalha" e o de troca de modo não aparecem mais durante o pareamento ao aceitar um convite de um grupo depois de tocar no botão "Jogar de novo".
Outros
Agora, é possível copiar decks nos modos de jogo de 4 cartas.
O progresso dos seus amigos no ranqueado agora é exibido no lado esquerdo dos degraus desse modo.
Diversas melhorias visuais e de som.
A atualização também inclui alguns ajustes de balanceamento de Combinações Táticas, e você pode saber mais sobre eles aqui: type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ
POR HOJE É SÓ!
Agradecemos por tudo o que vocês compartilharam conosco nos últimos meses. Os comentários e as sugestões de vocês nos ajudam a definir as futuras atualizações, então continuem enviando-os! Esperamos que gostem das atualizações de meados de março e não vemos a hora de saber o que vocês acharam.
Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no jogo!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale